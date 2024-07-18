Covid-19 testi pozitif çıkan Joe Biden'den açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden, "Kendimi iyi hissediyorum ve herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın, Covid-19 aşısının bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkan'ın Delaware'de kendini izole edeceği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın, Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını doğrulayarak "Ancak kendimi iyi hissediyorum ve herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İyileşme sürecinde evde kalacağını belirten Biden, "Bu süre içerisinde Amerikan halkı için çalışmaya ve görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğim" paylaşımında bulundu.

Son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği endişesiyle kendi partisi dahil, birçok kesim tarafından başkanlık seçiminden çekilmesi baskısı altında olan 81 yaşındaki Biden, daha önce de 2 kez Covid-19'a yakalanmıştı.