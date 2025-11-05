Covid aşısının “yan etkisi” tespit edildi

Virüs ve Biyoteknoloji Uzmanı Semih Tareen Covid aşılarının olumlu bir yan etkisinin saptandığını açıkladı. Tareen, Nature dergisinde yapılan çalışmayla Covid mRNa aşılarının kanser tedavisinde kullanılabileceğinin ortaya konduğunu belirtti.

“mRNa aşılarının yan etkisi ortaya çıktı” diyen Tareen şunları ifade etti: “Bazı kanser olan hastalar 100 gün içinde mRNa aşısı olursa eğer kanser tedavisine etkisi olabilecek. Hatta 2 katı daha fazla. Yani insanlar 2 kat daha uzun yaşıyorlar bu tedaviler sayesinde. Bunun sebebi Covid mRNa aşıları özellikle bağışıklığı iyi tetikleyebilecek şekilde tasarlanması. Bu yüzden diğer inaktif aşılara göre mRNa aşıları çok daha etkin. Bu etkinlik sayesinde milyonlarca kişinin hayatını kurtardılar.”

"TEDAVİDE ETKİNLİĞİ ARTIRIYOR"

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre “immune checkpoint inhibitor” denen bazı kanser tedavilerinin mRNa aşısıyla birlikte etkinliğinin artırdığını ifade eden Tareen “Burada önemli 3 tane etken var. Birincisi aşılar bağışıklık hücrelerinden bazılarını harekete geçiriyor. İkincisi sitokinler salgılanıyor bu aşı sayesinde. Üçüncüsü bu kanser tedavileri kanser ve bağışıklık hücrelerindeki moleküllerden bir tanesi olan PD-L1 isimli molekülü hedefliyorlar. Covid mRNa aşısı oluşturduğu etki sayesinde bu molekülün seviyesini artırıyor. Böylece kanserle tedavi daha etkin hale geliyor” dedi.

"KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR"

Tareen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Bu yeni sınıf “immünoterapi” tedavileri de kanseri doğrudan zehirlemeye çalışmak yerine (kemoterapi gibi) kansere karşı bağışıklık sistemimizi değiştirmeyi hedefliyor. Covid mRNA aşısı teknolojisinin Nobel kazanması ve bu kadar etkin ve önemli olmasının sebebi eski usul “inaktif” virüs aşılarının yerine çok daha etken olabilen aşılar. Bu etkinliğin sebebi de bağışıklık sistemini verimli bir şekilde uyardığı için. Bu çalışmadaki en önemli detay da şu: Evet kansere karşı mRNA aşıları geliştiriliyor. Ama bu zaman alacak çünkü hastanın kanserine be tümör antijen profiline özel olarak tasarlanması gerekebilir. Fakat bu çalışma şunu gösterdi: Kanserden tamamen alakasız bir mRNA aşısı kanser immünıterapi tedavisi ile 100 gün içinde alınırsa o zaman kanser hastası insanların yarısı daha uzun yaşıyor.”