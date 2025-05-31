Çözülüşün resmi anketlere yansıdı

Politika Servisi

Toplumun rızasını alacak politikalar üretemeyen, halka anlatacak hikayesi kalmayan AKP-MHP iktidarını “çözüm” süreci, anayasa tartışması ve dış politikada gösterilmek istenen başarı illüzyonu da kurtaramadı. Kamuoyu yoklamalarına göre erken seçim isteyenlerin oranı her ay yükselirken AKP ikinci parti konumuna demir attı. İBB soruşturmalarına ikna olmayan yurttaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun içeride tutulmasını hukuki değil siyasi bir mesele olduğunu düşünüyor.

Yöneylem Araştırma, "Türkiye Siyaset Araştırması" için bu ay 19-22 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 4 kişiye siyasi konuları sordu. “Ekrem İmamoğlu’na yönelik basına yansıyan iddiaları ikna edici buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yalnızca 27,5’i evet yanıtını verdi. “Hayır” diyenlerin oranı ise 55,8 olurken “Cevap yok” diyenler 17,7 oldu. Bu oran AKP seçmeninde 20,8’i, MHP seçmeninde ise yüzde 27,4’ü buluyor. DEM Parti seçmeninde ise yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Araştırmada katılımcılara “Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaları hukuki mi yoksa siyasi olarak mı değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. “Hukukidir” diyenler yalnızca 27,8 oldu. “Siyasidir” yanıtını verenlerin oranı ise 56,8 oldu. “Cevap yok” yanıtını ise yüzde 15,4’lük kesim verdi.

“Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirsiniz” soruna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Karasızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin yüzde 31 ile ikinci, CHP’nin ise yüzde 36,5 ile birinci parti olduğu görüldü.

Ankette en dikkat çeken noktalardan biri ise muhalefetin sürekli gündeme getirdiği, iktidarın ise ısrarla kaçtığı erken seçim meselesi oldu. “Erken seçim yapılmasından yanayım” diyenler 2024’ün Haziran aynından bu yana sürekli yükseldi. 2024 Haziran’da yüzde 43,3 olan bu oran 2025’in Ocak ayında yüzde 26,9’a, Nisan ayında yüzde 53,4’e, Mayıs ayında ise yüzde 55,5’e kadar yükseldi. “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna dair tercihler” de ölçüldü. Buna göre cezaevinde tutulan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 8 puan fark attı. Bu soruya İmamoğlu yanıtı verenlerin oranı yüzde 48, Erdoğan yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 40,6 olarak gerçekleşti.