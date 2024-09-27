Çözüm arayan okul müdürüne ceza verilecek

İzmir Buca’da bulunan Meşkure Şamlı Ortaokulu ve Ali Kuşçu İlkokulu’nun temizliğinin Buca Belediyesi’nin ekiplerince yapılması başka bir krize yol açtı. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Eylül’de çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Müdürlüğün haberi olmadan temizlik yaptıran okulların idarecileri hakkında basına bilgi ve görüntü verdikleri için soruşturma açılacağının söylendiği öğrenildi.

Buca Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ilçe güvenlik toplantısında, bazı okul müdürlerinin ‘Okulların temizlik ve hijyeni konusunda belediye yardımcı olabilir mi?’ diye sorması üzerine Buca Kaymakamı, belediye sorumlularının okullardan gelen talepleri karşılamaları gerektiğini belirtti. İlerleyen günlerde Meşkure Şamlı Ortaokulu ve Ali Kuşçu İlkokulu müdürlükleri, Buca Belediyesi’nden okul temizliği ve hijyeni konusunda yardım istedi. Buca Belediyesi de, ilgili okullara temizlik ekibi gönderdi. Okullarda yapılan temizlik görüntüleri basında yer alınca Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Müdürlüğün haberi olmadan temizlik yaptıran okulların idarecileri hakkında soruşturma başlatılacağının dile getirildiği toplantıda, bundan sonra okulların hijyeni ve temizliği konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü dışında herhangi bir yerden ve kurumdan yardım istenmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca kamuoyuna bilgi ve görüntü verilmemesi; verenler hakkında da yasal işlem yapılacağı aktarıldı.

"CEZA VEREMEZSİNİZ"

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, konuya ilişkin gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Okulların hijyen ve temizliğinin eğitimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı’na hatırlatıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli sorumluluklarından biri eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumların hijyen ve temizliğidir. Tasarruf tedbirleri kapsamında bu sorumluluk kısıtlanamaz, aksatılmaz ve vazgeçilemez” dedi.

Okullardaki temizlik ve hijyen sorununun, atanacak kadrolu hizmetliler ve temizlik görevlileri ile çözülebileceğini vurgulayan Candemir, şu ifadeleri kullandı: "Milli Eğitim Bakanlığı’nın çözmediği temizlik sorununa, çözüm üretmeye çalışan okul idareleri hakkında soruşturma başlatacağını ve müdürlere ceza vereceğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü’nü buradan uyarıyoruz. Binlerce çocuğun tüm gününü geçirdiği okulların temizlik sorununa çare arayan idarecilere ‘ceza’ veremezsiniz."