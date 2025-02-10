'Çözüm Barışta' konferansının sonuç bildirgesi: Emperyalist planlarını bozmak ezilenler ittifakıyla sağlanabilir

Halkların Demokratik Kongresi, (HDK) 'Çözüm Barışta' başlığıyla düzenlediği konferansın sonuç bildirgesini açıkladı.

İstanbul Florya’da düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından pek çok uzman ismin katıldığı iki günlük konferansın sonuç bildirgesinde, "Sürecin kötüye kullanılmasını Kürt halkını yalnız bırakmayarak önleyebiliriz" denildi.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin de ele alındığı konferansın sonuç metninde, "Toplumsal müzakere yolunu açabilecek, sorunun özneleri ve muhataplarıyla bir-likte anılması ve tüm toplumsal öznelerin söz alması, olanakları yaratabilecek her gelişmenin, gerisinde hangi niyetler, getirdiği hangi zorluklar ve riskler olursa ol-sun onurlu bir barışa, adaletli bir ortak varoluşa yaklaşma amacıyla değerlendirilmelidir" denildi.

Barışı inşa etmek için toplumsallaştırmak gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, tüm kesimlerin içerisinde yer almadığı durumlarda çözümün sekteye uğrayacağına dikkat çekildi.

"EŞİTLİKÇİ, ADİL BİR SİSTEM İNŞA EDİLMELİ"

"Kürt sorununda demokratik çözümün sağlanması sadece Kürt halkının meselesi değildir. Bu coğrafyada yaşayan tüm halkların, kadınların, gençlerin, emekçilerin, yaşam alanı savunucularının, tüm ezilen ulusların ve inançların meselesi olmalı-dır" tespiti yapılan açıklamada, "Bugün tarihi, onurlu bir barışı inşa etmenin yo-lu, geçmişle ve hakikatle yüzleşmekten; Kürt halkının varlığını, dilini, kültürünü yasal olarak kabul etmekten geçmektedir. İmha, inkâr, asimilasyon politikalarına son verilerek tüm halkların kendilerini özgür ve eşitçe ifade edeceği bir sistem inşa edilmelidir. Bu anlamıyla ortak vatanda demokratik yaşam, tüm halklar için bir kurtuluş modelidir. Demokratik cumhuriyet, tüm halkların ortak iradesiyle de-mokratik bir yönetimi inşa etmenin yoludur."

DİYALOG VE MÜZAKERE HAREKETLERİ

Sürece ilişkin değerlendirmelere de yar verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hiçbir emperyalist ya da bölgesel gücün, hiçbir ulus-devletin nihai çıkarları özgürlük ve eşitliğe dayalı adil bir barışta olmadığı için bu kazanım ancak bir ezilenler ittifakıyla sağlanabilir. Egemenlerin hesapları değiştiğinde müzakere zemininin ortadan kalkmasını da sürecin muhalif güçleri birbirinden uzaklaştırmak, ülke içinde otoriter, bölgede emperyalist ya da alt-emperyalist tasarımlar önündeki dirençleri zayıflatmak amacıyla kötüye kullanılmasını da Kürt halkını yalnız bı-rakmayarak, barış talebini tüm ezilenlerin, yani toplumun büyük çoğunluğunun talebine dönüştürerek önleyebiliriz. Bunun için diyalog ve müzakere hareketleri örgütleyebiliriz.

Barışın adil, toplumsal, demokratik bir içerik kazanması, tüm demokratik müca-dele güçlerinin barışın toplumsallaşması ödevini layıkıyla yüklenmesiyle müm-kündür. Kürt barışı da ancak bu görevlerin başarıyla hayata geçirilmesi duru-munda ezilenler ve halklar lehine tarihsel katkılar sunacaktır. Konferansımız, top-lumsal muhalefetin Barışa dair rolünü oynayacağına olan inancını koruyor ve çağrısını yineliyor: Halkların eşit ve özgür yaşamı yolunda, çözüm barışta."