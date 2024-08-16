Çözüm başka bir siyasette

Politika Servisi

İktidarın baskıcı, piyasacı, gerici saldırıları her geçen gün artarken toplumun farklı kesimleri, ülkenin dört bir yanında, eş zamanlı sokaklara çıkıyor, direnişler sergiliyor. Kimi sermaye patronlarının daha fazla kar hırsına karşı emek mücadelesi verirken kimisi çevresine, doğasına, ağacına, suyuna sahip çıkıyor. Kimisi hayvanları katletme yasasına karşı itirazlarını yükseltirken kimisi sosyal medyanın kısıtlanmasına tepki gösteriyor.

Haftalardır mücadele eden Polonez işçilerinden, domatesi, çayı, fıstığı, karpuzu için eylemler yapan çiftçilere, gerici müfredata tepki gösteren öğrenci velilerinden kadın cinayetlerine karşı meydanları dolduran kadınlara dek her yer mücadele sahasına dönüştü. Geçim sıkıntısı başta olmak üzere krizlerin toplumun fay hatlarında biriktirdiği öfke, giderek yaygınlaşan ancak birbirinden kopuk, örgütsüz ve düzensiz karşı çıkışlarla sınırlı kalıyor. Örgütlü, birleşik ve programlı bir mücadele hattının eksikliği, söz konusu öfkenin yıkıcı bir depreme dönüşmesine engel oluyor. Ülkede hemen her kesim hakları için ses yükseltirken bu tepkiler siyasetin odak noktasına temas edemiyor. Söz konusu direnişlerin belirli sınırlara hapsolması, arkasının gelmeyişi, yeterli desteği görmeyişi, akacak bir kanal, beslenecek bir damar bulamayışı zamanla sönümlenmesine neden oluyor.

ORTAK MÜCADELE ŞART

Bu tablonun oluşmasında sendikalardan Meclis muhalefetine, sosyalist partilerden demokratik kitle örgütlerine dek en geniş mücadele araçlarının eksikliği göze çarpıyor. 31 Mart’ta sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP, emek mitingi, çay mitingi, fıstık mitingi şeklinde tematik mitingler düzenliyor. Ancak bu eylemler toplumsal taleplerin bütünüyle birleşemiyor. Sendikalar mücadelede ortaklaşamazken sosyalistler iç tartışmalara boğuluyor, dışarıya yönelik kapsayıcı programlar ortaya koyamıyor. Fabrika önlerinde direnen işçilerle HES’lere, JES’lere karşı mücadele veren doğa savunucularının mücadelesini bir bütün olarak kapsayacak, gerici kuşatmaya karşı laikliği savunan yüzbinlerle toprakta kalan mahsulü için yol kesen çiftçilerin mücadelesini birleştirecek bir ortak mücadeleye duyulan ihtiyaç giderek derinleşiyor.

Siyasetin halkın sokaktaki taleplerinin taşıyıcısı olamayışını, tematik mitinglerin farklı kesimlerin ortak mücadelesine dönüşemeyişini siyaset bilimciler değerlendirdi.

MECLİS SINIRI AŞILAMIYOR

Ülkedeki açığa çıkan direnişlerin siyasetin gündemini belirleyememesini değerlendiren Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal, devletin eliyle bölünen toplumsal hareketlerin ülkenin neredeyse her döneminde bastırılmaya çalışıldığını belirtti.

AKP’nin özellikle 2010 sonrası otoriterleşmenin kapısını aralamaya başladığı sürecin ardından bunun daha hissedilebilir olduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu: “Gözetleme, baskı, korku ve sindirme politikaları yıllar içinde hareketlerin içine kapanmasına yol açtı. Toplumsal meseleler kime değiyorsa onun meselesi oldu, diğerleri ilgilenmedi, risk alıp bedel ödemek istemedi. Bu nedenlerden biri. Ancak en az onun kadar önemli bir başka faktör de örgütsüzlük ve mevcut örgütler arasındaki koordinasyon eksikliği. Örgütsüzlük ve koordinasyonsuzluk hem eylemlerin yapılmasının hem de birleşmesinin önünde önemli bir engel. Eylemler örgütsel kaynaklara sahipse kitleselleşir, yükselişe geçer, süreklilik gösterir ve etkili olabilirler. Oysa Türkiye’de sendikal konfederasyonlar başta olmak üzere, klasik ve kitlesel örgütlenmeler sokaktan çekildi ve üyelerini yalnız bırakmış durumda”

Muhalefetin ise sokak siyasetinden payıma düşeni alayım gibi bir tavrının olduğunu belirten Uysal, "CHP bir yandan yüzünü sokağa dönmek istiyor, insanları sokağa ‘davet ediyor’, fakat insanların bu davete icap etmeleri için kolunu kıpırdatmadan bekliyor, yani örgütlemiyor. Neden örgütleyici pozisyon alamıyor? Bu sorunun yanıtı en başta ‘siyaset sınıfı’nın kendisinde. Bu siyaset için ve siyaset sayesinde yaşayanların siyaset algısı parlamento ve yerel yönetimlerin sınırlarının ötesine geçemiyor” dedi.

Prof. Dr. Ayşen Uysal

Siyaset Bilimci

Muhalefetin tematik mitinglerinin de sınırlı programlar içerisinde olduğunu belirten Uysal şöyle konuştu: “Sınıfsal konumları ve zevkleri böyle bir siyaset anlayışına pek de olanak tanımıyor. Taksim’e yürüyüp polis tarafından tartaklanmak yerine sarayda ağırlanmayı tercih eden bir sınıfsal zevk bu. Diğer yandan, parti örgütlerinin sosyal ağları şimdiye kadar bağımlı sınıflar (işçi, emekli, köylü, çiftçi, vs.) dediğimiz kesimlerle inşa edilmedi. İşverenlerle ve toplulukçu ağlarla örüldü. Bu durum da mitinglerin sınırlı kalmasında etkili. Bir de CHP tematik mitingleri -bir tercih olarak- il ya da bölge düzeyinde düzenliyor. Bunların ulusal koordinasyonunu hedeflemiyor. Temalar sınırlı olduğu gibi, bir plan ve program da yok”

KONFORMİZM GÜÇLENİYOR

İktidarın yönetim kabiliyetinin git gide zayıfladığına dikkat çeken Siyaset Bilimci Dr. Ahmet Murat Aytaç ise bu yönetim krizi içerisinde eylemselliklerin daha fazla görünür olduğunu söyledi. “İktidarın popülist ekonomik politikalarla bastırdığı, güvenlik ve asayiş söylemiyle yönlendirdiği toplumsal hoşnutsuzluklar artık yönetilebilir olmaktan çıkmış durumda” diyen Aytaç şöyle konuştu: “Toplumsal mücadeleler ve siyasi hareketlerin tarihindeki belki de en önemli tartışma başlıklarından birini ekonomik mücadelenin yarattığı enerjinin siyasetin diline nasıl çevrileceği meselesi oluşturur"

Birleşik bir mücadelenin geliştirememenin bu direnişlerin siyaseten etkisizleşmesine yol açtığını söyleyen Aytaç “Ortaya birleşik bir mücadelenin çıkamaması, her toplumsal grubunun sesinin kendi yankı odasına mahsur kalmasına ve siyaseten etkisizleşmesine yol açıyor. Çaresizlik içindeki gruplar ses çıkarmanın işe yaramadığını görünce kendi kabuğuna çekiliyor ve bu durum da konformizmi güçlendiriyor” dedi.

Dr. Ahmet Murat Aytaç

Siyaset Bilimci

Aytaç şunları söyledi: “Solun buradaki konumu nadiren kendiliğinden açığa çıkan bu siyasi enerji karşısında ataleti aşıp toplumsal dinamizmle buluşabiliyor. Mevcut toplumsal mücadelelerin farklılıklarını aşarak birleşmesini sağlayacak bir anlatı geliştirmek büyük bir önem taşıyor. Oysa sol ezilen grupları ayrıştıran kimlik farklılıklarını veya yaşam tarzı kaygılarını aşmak şöyle dursun, bu parçalı söylemin içinden konuşuyor. Bütünü kurma hedefiyle konuşmayan, bütüne yönelmeyen bir gücün siyasal öncülük iddiasının farklı toplumsal kesimlerde yankı uyandırması kolay değil”

Muhalefetin sokak eğilimine girdiği dönemde parçalı yapıları aşan, protesto dinamiğini siyasal bir güce dönüştürmediğini de belirten Aytaç, şu ifadelere yer verdi: “Görebildiğim kadarıyla CHP her toplumsal grubun meseleleriyle, onların oluşturduğu kısmi yapının ötesinde ilgileniyor. Büyük toplumsal seferberlikler, içinde yaşadığımız sistemin sunduğu siyasi fırsat penceresinden geçerek politikleşirler. Doğru bir iletişim ve gerçekçi hedeflerle muhalefeti oluşturan grupların kesişim noktalarına vurgu yapan ortaklaştırıcı bir anlatıyla ekonomik krizin sunduğu ortam siyasi bir fırsata dönüştürülebilirdi. Oysa muhalefet ekonomik sorunlarla siyasal olarak ilgilenmiyor, ekonomik olarak ilgileniyor. Siyaseti seçime erteliyor. “Geçim yoksa, seçim var” sloganı bunun en açık ifadesi”

Fotoğraf: Depo Photos

BAMBAŞKA BİR SİYASET YOLU AÇILABİLİR

Siyaset Bilimci Cem Özatalay’ın değerlendirmesi ise şöyle: Türkiye’de uzun yıllardır toplumsal hareketlerin gerilediğini, açığa çıkan eylemlerin de siyaset düzleminde sınırlı bir etki yarattığını görüyoruz. Aslında birbirinden kopuk kopuk olsa da açığa bu hareketler ile sol öznelerin arasında bir temasın olmadığını söyleyemeyiz. Sol, direnişe geçen, itiraz seslerini yükselten bu kesimlerle iletişime geçemiyor diye bir şey özü itibarıyla yok. Ancak toplumsal yapıdaki pozisyonları farklı olan emekçi kesimler arasında bir ortaklaşmanın yaşanamamasında nesnel kimi zorluklar var. Kapitalizm günümüzde küresel meta zinciri denilen bir yapı üzerine örgütlenmiş durumda. Bu da söz konusu zincirin farklı halkalarında yer alan emekçilerin eşzamanlı ve ortak hareket etme kapasitesini azaltıyor. Yani işçi sınıfı uzamında zamansal ve mekansal bir bölünme söz konusu. Özellikle de ikincil emek gücü piyasası da denilen güvencesiz çalışmanın baskın olduğu ve küçük hatta mikro işletmelerde çalışan işçilerin bulunduğu kesimde aşırı sömürü var.

Diğer yandan, halen büyük ölçekli işletmelerde daha fazla çalışma şansına sahip olan metal işçileri bu bakımdan daha avantajlılar gibi. Daha kolay örgütlenebiliyorlar. Ancak bu tarz sektörlerde de iktidarla yakın ideolojik çizgiye sahip işçilerin istihdam edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla da çalışma koşulları görece avantajlı olan bu kategorideki işçiler de siyaset kurumuyla çatışmaya girmekten kaçınıyorlar. Sosyalist sol da bu denklemi çözebilecek çözümleri halen üretemedi. Bu durum sadece Türkiye’ye özgü de değil. Tüm ülkelerde benzeri bir durum var.

Cem Özatalay

Siyaset Bilimci

Sosyalist solun çözüm kapasitesinin gerilemesinde ise neoliberal güvenlikçi perspektifin devrimci hareketler üzerinde kurduğu baskının da geriletici olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu meseleyi çözmek üzere parlamenter düzlemden çaba gösteren sosyalistlerin de bu anlamda çabası tam anlamıyla çözüm vermedi. Kuşkusuz bu hareketliliklerin ve taleplerin dile getirilmesi için Meclis bir kürsü sundu. Ancak umulan kitlesellikte dönüştürücü etkisi olan hareketlere yol açmanın çok gerisinde kaldı bu çabalar da… Bu karmaşık denklemi çözmek için ne yapmak gerektiği konusunda hazır bir reçete bulunmuyor. Yine de yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru gelişebilecek çözüm çabalarının daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. CHP’nin ise bu hareketlere dönük mevcut ilgisinin oy devşirme çabasıyla ilgili olduğu açık. Sömürü koşullarının ağırlaşmasına ve yoksullaşmaya karşı gelişen direnişler ile CHP’nin hedefleri arasında yapısal uyuşmazlıklar var. Son olarak şunu söyleyebilirim. Toplumsal hareketlerin ve isyanların önceden belirlenmiş bir reçetesi yok. Bir moment geliyor ve isyan patlıyor. Bu olana dek ısrarcı ve sabırlı bir çaba içinde olmaktan başka çare yok.