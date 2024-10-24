Çözüm demokratik siyaset

Haber Merkezi

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Güneydoğu turuna başlayan CHP Lideri Özgür Özel, dün Diyarbakır’da kadın örgütleriyle kahvaltıda buluştu. Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren Özel, ‘‘CHP, barışa giden, annelerin gözyaşı dökmesini ve şehit gelmesini engellemek, terör örgütünün ortadan kalkması için söylenecek her sözü anlamlı bulur. Ama Kürt sorunu yok, bir kişi konuşunca her şey çözülecek diyemezsiniz. Kürtlerin sorunu olup olmadığına devlet değil Kürtler karar verir. Kürtlerin sorunları, ‘Kürtler sorun yoktur’ diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir” dedi.

Özel şöyle konuştu: “Türkiye’deki her vatandaşımızın istediği dili konuştuğu ve siyaset yapma hakkına saygı duyacağız. Terör sorunu ve Kürtlerin sorunu birlikte çözülmediği müddetçe ikisi birbirini doğurmaya devam edecektir. Kürtlerin sorunu masaya 86 milyonun oturmasıyla ve demokratik siyaset hakkının tanınmasıyla çözülebilecektir. Kürtlerin sorunlarını görmezden gelenlerin Erdoğan’ın sorunlarını gidermek için adım attıklarına yönelik algıları düzeltmek gerekir.’’

ANAYASA’YI ÇİĞNEYENLE BİR ADIM ATILMAZ

İktidarın attığı adımın yeni anayasa çalışmaları için olduğuna yönelik yorumları da değerlendiren Özel, iktidar demokrasi karşıtı adımlardan vazgeçmediği sürece masaya oturmayacaklarını söyledi. Özel, “Kürtlerin yaşadığı sorunları Meclis’te çözen bir anlayışı savunuyoruz. Bu ülkede herkesin geleceği sivil demokratik siyasetten geçer.’’ dedi. Kahvaltının ardından Diyarbakır’da esnaf gezisinde bulunan Özel, gazetecilere de konuştu. Şunları söyledi: "Bir meselenin sorun olup olmadığına otokratik düzenlerde ülkeyi yönetenler karar verir. Demokratik düzenlerde sorunun sahibi karar verir. Bugün maalesef Erdoğan da Bahçeli de ‘Kürt sorunu yoktur’ diyorlar. Oysa ki Diyarbakır’a gelince görüyorsunuz ki Kürt sorunu vardır. Kürtlerin en başta demokratik katılım sorunu vardır.

SÜREÇ ERDOĞAN İÇİNSE BİR ADIM ATAMAZLAR

Sürecin Erdoğan için bir hazırlık olursa bir adım ileri adım atamazlar diyen Özel, “Eğer Türkiye’nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Ama Tayyip Erdoğan’ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa, orada da bir adım ileri atamazlar.” İfadelerine yer verdi. Esnaf gezisinin ardından Özel önce Amedspor’u ardından da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile görüşen Özel, ‘‘Sayın Selahattin Demirtaş ile burada bir gün hep birlikte kahve içmeyi ümit ediyorum’’ dedi. Bucak da Özel’e dayanışma ziyaretinden ötürü teşekkür etti.