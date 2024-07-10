Çözüm diplomatik girişim

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in 30 Haziran’da Kayseri’de yaşananlara yönelik hazırladığı rapor partinin üst organlarına sunuldu. Raporda, Kayseri’de bir göçmenin küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlayan olayların büyük bir toplumsal huzursuzluğa dönüştüğünün altı çizildi. CHP MYK’de ele alınan raporda Kayseri’de yaşanan olayların yalnızca kent içinde değil, ulusal düzeyde ciddi bir krize dönüştüğü belirtilerek, “Olaylar, sığınmacı politikasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur” denildi.

CHP Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Aşkın Genç’in raporunda, Kayseri’de meydana gelen olayların nedenlerinin derinlemesine analiz edildiği kaydedildi. Raporda, Türkiye’deki sığınmacıların sosyo-ekonomik durumu ve entegrasyon süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler de yer aldı.

Raporda, kentteki olayların 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana devam ettiği ifade edildi. Kayseri’nin 1960’ların sonunda kontrgerillanın ilk eylem ve örgütlenmesinin sahaya çıktığı yer olduğunun altını çizen raporda, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Kanun uyarınca Kayseri’de Melikgazi ilçesindeki Eskişehir Bağları olarak adlandırılan alan, ‘Gecekondu Önleme Bölgesi’ olarak ilan edildi. AKP’nin en çok oy aldığı yerlerin başında gelen bu bölge aynı zamanda en çok Suriyeli sığınmacının yaşadığı bölge olarak bilinmektedir. Küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, kentte büyük bir tepki dalgası oluşmuştur. Sokaklara inen kalabalık gruplar, Suriyelilere ait iş yerlerini ve araçlarını tahrip etmiştir. Yaşanan olaylarda 15 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, 474 kişi gözaltına alınmıştır.

Kayseri’de yaşayan Suriyeli düzensiz göçmen sayısı 20 Haziran 2024 itibariyle 83 bin 118. Kentte oturum izni olan yabancı sayısı ise 6 bin 76 olarak açıklanmıştır. İdare’nin açıkladığı verilere göre kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı yüzde 5,44’tür. Bu veriler ışığında Kayseri en yoğun Suriyeli sığınmacının yaşadığı 10’uncu şehirdir.”

KAYIT DIŞILIK

CHP’li Genç’in raporunda, sığınmacıların ucuz işgücü olarak kullanılmasından Türkiye’deki işsizlik ve kayıt dışı çalışmaya kadar çok sayıda toplumsal sorun da ele alındı. Raporda şu bazı tespitler sıralandı:

• Suriyeli sığınmacılara çalışma izinleri verilmiş olmasına rağmen, birçok sığınmacı kayıt dışı ve düşük ücretli işlerde çalışmaktadır.

• Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal yardımlar ve entegrasyon politikaları yetersiz kalmaktadır. Sığınmacıların büyük bir kısmı, geçimlerini sağlamak için düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır.

• Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal yardımlar ve entegrasyon politikaları yetersiz kalmaktadır. Sığınmacıların büyük bir kısmı, geçimlerini sağlamak için düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır.

• Raporun sonuç bölümünde ise iktidarın sığınmacı politikasının iflas ettiği dile getirildi. İktidarın, “Toplumsal barışın sağlanması ve sığınmacıların insani koşullarda ülkelerine geri dönmelerini temin etmek adına” etkin ve kapsamlı politikalar geliştirmesinin zorunluluk haline geldiği kaydedildi.