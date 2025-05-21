Çözüm formülü tam demokrasi

PKK’nin silah bırakma açıklaması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çözüm süreci kapsamında Meclis’te komisyon kurulması çağrısı sonrası siyasi parti ziyaretlerine başlayan DEM Parti heyeti, CHP Genel Merkezi’ne geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

DEM Parti Heyeti’nde Hatimoğulları ve Bakırhan’ın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli de yer aldı. Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti ise Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’den oluştu. Toplantıda, Meclis’te kurulacak komisyon ve yeni yargı paketi konuları ele alındı.

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Özel, görüşmede “Tam demokrasi” vurgusu yaptı. Silahların susması ile sonuçlanan bir çözüm sürecinin karşısında olmayacaklarının altını çizen Özel, tam demokrasi için ise atılması gereken daha çok adım olduğunu anlattı. Toplantıda, AKP’nin kayyum politikası, belediyelere yönelik yargı ablukası ve cezaevindeki siyasi tutuklular da gündeme geldi.

CHP TALEPLERİNİ SIRALADI

CHP’nin Kürt sorununu hiçbir zaman inkar etmediğini ve soruna yönelik tarihsel tutarlılık içinde politika ürettiğini belirten Özel, sürecin bir ayağının da TBMM’de yürütülecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Özel, komisyonun işleyişine yönelik beklentilerini de açıkladı.

TERÖRSÜZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çözüm sürecine yönelik TBMM’de kurulacak komisyona yönelik CHP, “Kararlar salt değil, nitelikli çoğunluk ile alınsın” önerisini sundu. Tek bir siyasi partinin dahi dışarıda bırakılmaması gerektiğini ifade eden CHP heyeti, “Mutlaka toplumsal mutabakat sağlanmalı. Meclis dışında pazarlık yürütüldüğü algısı yıkılmalı” görüşünü bildirdi.

SAMİMİYETLERİNİ ORTAYA KOYACAK

Görüşmede CHP’nin, “Tam demokrasi” vurgusu da yinelendi. Terörsüz ve demokratik bir Türkiye için atılması gereken adımlar da toplantıda sıralandı. CHP heyeti, sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

Komisyonda, Şehit Aileleri Dernekleri’nin temsil etmesi gerektiğini ifade eden CHP kaynakları, “Kent Uzlaşısı” kapsamında tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanlarına yönelik verilecek yargı kararının da iktidarın süreçteki samimiyetini ortaya koyacağını kaydetti.

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PSİKOLOJİK HARP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Özel, İBB’ye yönelik üçüncü dalga operasyonlar ile ilgili soruları yanıtladı. İBB’ye yönelik üçüncü dalga operasyona da değinen Özel, başsavcılığın operasyonu jandarmanın yapmasına karar verdiğine dikkati çekti. Özel, yaşananları şöyle değerlendirdi:

“Büyük ayıpla başladı bu sabah. Hepiniz biliyorsunuz, savcılıktan iki sayfa bir bilgi yollandı muhabirlere. Resmi bilgi değil, içinde dedikodu var. Ya bu kadar ayağa düşürmeyin hukuk devletini kardeşim. O kadar kanun var elinde, o kadar yetki var elinde, her şey elinde, mücadele için paparazzilik yaptıracaksın öyle mi? Yazıklar olsun. Psikolojik harp yürütüyor. Normal yenemedim, hukuken yenemedim, dedikoduyla yıpratacağım, aile saadetini bozacağım. Hepsi yalan, hepsi dolan. Gerçek olsa sana ne? Yarın senin bilmem neni birisi antetsiz kağıtla tutsa oraya buraya yollasa, aldığın maaşın bilmem kaç katı, gezdiği tekneyi falan filan YouTube’a koymuş oynatıyor adamlar. Yarın senin özel hayatınla ilgili birisi antetsiz bir şey yollasa olur mu? Görsem ben engel olurum ben.”