Çözüm komisyonu beşinci toplantısı sonrası 'gizli oturum' vurgusu

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun beşinci toplantısı sona erdi. Dün şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarını temsil eden vakıf ve dernek başkanlarını dinleyen komisyonun bugünkü toplantısında Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri ile insan hakları ile ilgili örgütlerin temsilcileri görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üç oturum halinde ve yaklaşık 4,5 saat süren toplantının üçüncü oturumunda öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'ye söz verdi.

Türkan Elçi'nin konuşmasının ardından toplantı sona erdi. Bugünkü toplantıda da dünkü gibi komisyon üyeleri "acı yaşayanlara saygı, onların söylediklerini tartışmamak" amacıyla söz almadı. Numan Kurtulmuş, komisyonun gelecek hafta 27 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de önceki dönem Meclis Başkanlarını, 28 Ağustos Perşembe günü de Barolar Birliği ile hukukçuların dinleneceğini bildirdi.

TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından bugünkü toplantıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında, 40 yılı aşkın bir süredir yaşadığımız acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirtmiş, bu acıların bir daha yaşanmaması için siyaset kurumunun kardeşlik ve demokrasi içerisinde hareket ederek, gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizmiştir.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecini 86 milyonun ortak faydasına olacak şekilde bir an evvel sonuçlandırmak için çalışanlar ve bunun için gayret sarf edenler olduğu gibi, bu süreci zehirlemek isteyen sayıca çok az bazı grupların da bulunduğuna dikkati çekmiştir. TBMM Başkanımız, Komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, Komisyonun kurulmasından önceki süreçlerde dahi gündeme gelmemiş, toplantıların hiçbir anında Komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış sözleri hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymanın en hafif tabiriyle açık bir provokatörlük olduğunu vurgulamıştır. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon çalışmalarını sekteye uğratabilecek çabalara karşı komisyondaki 51 üyenin ortak bir kararlılık içerisinde olduğunu belirtmiştir.

Komisyon toplantısında Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri ile İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı temsilcileri dinlenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda 6. toplantısını gerçekleştirecektir. Bu toplantıda, önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop’un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacaktır. Ayrıca Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşecek 7. toplantısında Türkiye Barolar Birliği dinlenecektir."