Çözüm komisyonu dördüncü toplantısında: Süreçte hiçbir pazarlık yapılmadı

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dördüncü toplantısı için bir araya geldi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da katıldı.

Komisyonun üçüncü toplantısında alınan karar kapsamında öte yandan, ilk oturumda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehir Aileleri Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği başkanları da yer aldı.

KURTULMUŞ: HİÇBİR PAZARLIK OLMADI

TBMM Başkanı ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıyı saat 14.00’te açtı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“İttifak ile ortaya konulan görüş doğrultusunda değerli şehit yakınlarını ve gazilerini dinleyeceğiz. Eğer bugün Türkiye’de artık terörün hiç olmadığından konuşabilir hale geldiysek, bunu şehitlerimize borçluyuz. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında herhangi bir şekilde pazarlık olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzurunda bir kez daha söylüyorum. TBMM, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan bu sürecin bir an önce bitirilmesi ve bu ülkede ebedi kardeşliğin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."

SOSYAL YARDIMLAR

Kurtulmuş’un ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuştu.

Bakan Göktaş, bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle ilgili yürüttüğü faaliyetlerle ilgili komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Aile Bakanlığı’nın şehit ailelerine toplam 803 bin 367 ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Göktaş, şehit ve gazi yakınlarına kamuda istihdam imkanı yaratıldığını belirtti.

Bakan Göktaş’ın, konuşmasının tamamını, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan sosyal yardımlara ayırması dikkati çekti.

Bakan Göktaş, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bugün Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik eşikteyiz. Bir ülkenin en büyük hazinesi çocuklarının gülüşü ve annelerinin huzurudur. Komisyonda alınan her karar, yapılan her değerlendirme, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren bir anlam taşımaktadır. Komisyon çalışmalarının Türkiye yüzyılı hedeflerinin hayata geçmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."