Çözüm komisyonu dördüncü toplantısında: “Süreçte kanun yaparken canı yananları unutmayalım”

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dördüncü toplantısı için bir araya geldi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da katıldı.

Komisyonun üçüncü toplantısında alınan karar kapsamında öte yandan, ilk oturumda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehir Aileleri Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği başkanları da yer aldı.

KURTULMUŞ: HİÇBİR PAZARLIK OLMADI

TBMM Başkanı ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıyı saat 14.00’te açtı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“İttifak ile ortaya konulan görüş doğrultusunda değerli şehit yakınlarını ve gazilerini dinleyeceğiz. Eğer bugün Türkiye’de artık terörün hiç olmadığından konuşabilir hale geldiysek, bunu şehitlerimize borçluyuz. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında herhangi bir şekilde pazarlık olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzurunda bir kez daha söylüyorum. TBMM, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan bu sürecin bir an önce bitirilmesi ve bu ülkede ebedi kardeşliğin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."

SOSYAL YARDIMLAR

Kurtulmuş’un ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuştu.

Bakan Göktaş, bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle ilgili yürüttüğü faaliyetlerle ilgili komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Aile Bakanlığı’nın şehit ailelerine toplam 803 bin 367 ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Göktaş, şehit ve gazi yakınlarına kamuda istihdam imkanı yaratıldığını belirtti.

Bakan Göktaş’ın, konuşmasının tamamını, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan sosyal yardımlara ayırması dikkati çekti.

Bakan Göktaş, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bugün Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik eşikteyiz. Bir ülkenin en büyük hazinesi çocuklarının gülüşü ve annelerinin huzurudur. Komisyonda alınan her karar, yapılan her değerlendirme, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren bir anlam taşımaktadır. Komisyon çalışmalarının Türkiye yüzyılı hedeflerinin hayata geçmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."

ŞEHİT VE GAZİLERİN TALEPLERİ

Göktaş’ın ardından söz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehir Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık verildi. Sürecin, “Siyasi liderlerin en üst perdeden hiç beklenmedik açıklamaları” ile ivme kazandığını belirten Işık, şunları kaydetti:



“Sürece destek veren siyasi partilerin önüne tabut koymak isteyen şehit yakınları ve gaziler vardı. Onları sakinleştirdik. Bu zamana kadar şehit aileleri ve gazilerden, sağduyu çağrısı yaptığım için en büyük hakaretler bana yapıldı. Bu süreçte her türlü desteği vermeye hazırız ancak siyasi hesaplar, milli çıkarların önüne geçmemelidir.”



Işık, kendisine şehit ailelerinden geldiğini belirttiği görüşleri, şöyle sıraladı:

“Teröre bulaşan kişilere kısmi ya da genel af getirilmesini kabul etmiyoruz. Anayasa ile ilgili değişiklik teklifi yapılmayacağı yönündeki beyanlar memnuniyet verici olmakla birlikte Terörle Mücadele Kanunu’nda da değişiklik yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. Zafer nidalarıyla yapılan kutlamalara ve her türlü yapılacak tahriklere izin verilmemelidir.”



“CANI YANANLAR UNUTULMAMALI”

Işık’ın ardından Türkiye Gaziler ve Şehir Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar söz sırasını kullandı. Aylar, “Eline silah alan herkesin” adalet önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizerek, özetle şunları kayda geçirdi:

“Terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallayarak ülkemize gezmesi şehitlerimizin ve gazilerimizin kemiklerini sızlatacaktır. Biz terör örgütü mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku önünde hesap vermesini bekliyoruz. Tabii ki eline silah verilmiş, kandırılmış, dağa çıkartılmış bu gençlerin topluma kazandırılmasına bir diyeceğimiz yok. Terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez. Terörün ideolojik finansmanı ile kaynaklarının da kurutulması şarttır. Bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye de hazırız. Terörsüz Türkiye olsun, bazı tavizler verelim, kanunlar çıkartalım, yasalar değiştirelim. Evet değiştirelim ama bu konuda canı yanan insanları unutmayalım.”