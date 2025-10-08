Çözüm komisyonunda 14. toplantı: Emekli asker dernekleri komisyonda

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14’üncü toplantısı için bir araya geldi.

Toplantıda ilk sözü alan Türkiye Emekli subaylar Derneği Genel Başkanı Erdoğan Karakuş Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinin hiçbir döneminde inkar ve imha siyaseti izlemediğini ve soykırım ve asimilasyon yapmadığını söyleyen Karakuş, Lozan Anlaşması'nın Türkiye’nin tapu senedi olduğunu belirtti. Karakuş, PKK’nin bıraktığı silahların sınırlı sayıda olduğunun altını çizerek, örgütün Suriye’de de tüm silahlarını bırakması gerektiğini dile getirdi.

“TMK DEĞİŞMEMELİ”

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ise Türkiye’de Kürt sorunu olmadığını savundu. Türkiye’de, “Kürt sorunu” olarak tanımlanan sorunun terör sorunu olduğunu belirten Çayırtepe, “Bir terörist başının Kürtlerin tek temsilcisi olarak gösterilmesi, sürece zarar vermektedir” dedi. PKK’nin uzantılarının silah bırakmadığının altını çizen Çayırtepe, “Bu noktada yalnızca PKK’nin silah bırakması bir anlam ifade etmemektedir” diye konuştu. Çayırtepe, PKK’lilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydederek, “Ana dilde eğitim” talebinin Türkiye’nin geleceğini tehdit ettiğini iddia etti. Çayırtepe, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılmaması gerektiğini de dile getirdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca ise toplantıda üçüncü sözü aldı. Koca, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerinde pazarlık yapılmaması gerektiğini vurguladı. Koca, Umut Hakkı konusunun gündeme alınmaması gerektiğini bildirdi.

ÖCALAN SLOGANI

Koca’nın ardından Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği adına Ali Tilkici değerlendirmelerini komisyonda paylaştı. Tilkici, DEM Parti Grubu’nda 7 Ekim’de Abdullah Öcalan ile ilgili slogan atılmasını eleştirerek, “Cezai yaptırım” talebinde bulundu.