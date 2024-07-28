Çözüm öldürmek değil, yaşatmak

Meclis’te grubu bulunan muhalefet partileri, sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören kanun teklifine itirazlarını kayda geçirdi. Kasıtlı bir şekilde mağdurlar ile milletvekillerinin karşı karşıya getirildiği belirtildi.

Muhalefet partileri, sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifine yönelik şerhlerini tamamladı.

CHP, DEM Parti ve Saadet-Gelecek grupları, TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi beklenen teklife ilişkin muhalefet şerhi metinlerini Meclis’e sundu. Kanun teklifine düşülen şerhlerde, AKP’nin sokak hayvanlarının giderek artan popülasyonları ile mücadele yetersiz kaldığı vurgulanarak, “İktidar, çözümü öldürmekte buldu. Öldürmek çözüm değildir” denildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 23 Temmuz’da kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu’na sunulması beklenen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne karşı itirazlar kayda geçirildi. Muhalefet partilerinin Meclis gruplarınca hazırlanan şerhlerde kamuoyunda infial yaratan kanun teklifinin komisyon süreçlerinin tek sesli yürütüldüğü savunuldu.

TEK SESLİ KOMİSYON

CHP Meclis Grubu’nca hazırlanan şerhte, ötanazinin çözüm olmadığının uzmanlarca da vurgulandığı kaydedildi. Kanun teklifinin doğrudan belediyelere sorumluluk yüklediğinin altını çizen CHP Meclis Grubu, kanun metni hazırlanırken Türkiye Belediyeler Birliği’nden görüş alınmadığının altını çizdi. Şerhte, tartışmalı geçen komisyon sürecine yönelik ise “Hayvan hakları savunucularının Meclis’e girmelerine engel olundu. Meclis içerisinde seyyar polis kontrol noktaları kuruldu. Komisyon salonuna alınmayan hak savunucularının koridorda komisyonu takip ettiği televizyon yerinden söküldü. Komisyon süreci tek sesli yürütüldü” ifadeleri kullanıldı.

İŞ YAPTIRMAMA ANLAYIŞI

CHP’nin şerhinde öte yandan sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören kanun teklifinin, “CHP ağırlıklı belediyelere dönük, ‘İş yaptırmayacağız’ fikrinin yansıması’’ olduğu ifade edildi. Şerhte, keyfi ve kötü uygulamalar olduğuna dair değerlendirmelerde bulunuldu ve konuyla ilgili eğitim seferberliği yapılması sunuldu.

MANİPÜLASYON

DEM Parti’nin muhalefet şerhinde ise kanun teklifinin komisyon sürecinde AKP ve MHP’nin, “Gerçeklere kulak tıkamak için” adeta özel bir çaba sarf ettiği belirtildi. Hayvan katilini destekleyenlerin, “Komisyon sürecinde AKP’nin temelsiz argümanlarını güçlendirmek için” salona alındığını ancak muhalefetin davet ettiği hiçbir STK ile uzmanın görüşme süreçlerine dahil edilmediği bildirildi.

İNSANİ ÇÖZÜM VURGUSU

Saadet-Gelecek Grubu’nun şerhinde de benzer vurgulara yer verildi. Artan köpek popülasyonuna karşı yerel yönetimlerin ve merkezi otoritenin sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kaldığını kayda geçiren şerh, “Sokak hayvanları, ne yazık ki rant peşinde koşanlar tarafından istismar edilmiş ve bu durum sorunun çözümsüz hale gelmesine neden olmuştur” denildi.

***

KATLİAMA İZİN VERMEYECEĞİZ

Ülkenin dört bir yanında “Katliam Yasası”na karşı tepkiler büyüyor. Yarın Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu değişiklik teklifine karşı dün İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda büyük buluşma gerçekleştirildi. Açıklamada, “Bu yasanın çıkmasını istiyorlar çünkü yasa çıkarsa, ‘barınak’ dedikleri, ‘doğal yaşam alanı’ dedikleri ölüm kamplarının yenilerini inşa edip milyonlar kazanacaklar” denildi.