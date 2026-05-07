Çözüm özelleştirmeden mi geçiyor?

İstanbul Maltepe’de 130 bin metrekarelik Gülensu Ormanı’nın 20 yıllığına ihaleye çıkarılarak “günübirlik dinlenme alanı” adı altında kiraya verilmesi tartışma yarattı. Mahalle sakinleri, ormanlık alanın yıllardır bilinçli şekilde bakımsız bırakıldığını, güvenlik sorunlarının bu süreçte belirterek "Sorunlar çözülmedi, büyütüldü; şimdi de rantın bahanesi haline getiriliyor” dedi. Yaşam savunucuları ise “Ormanlar ticari alana dönüştürülemez” değerlendirmesini yaptı.

Kanlıca Orman Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan yapılan ihalenin kim tarafından alındığına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ormanlık alanın ihale edilmesine karşı çıkan bir grup mahalleli ve yaşam savunucusu önceki gün ihalenin iptali için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak dilekçeler sundu. Hukuki mücadele için hazırlıklara başlandığı belirtilirken, "Ormanlardaki güvenlik sorunu özelleştirmeyle mi çözülmeli" tartışması da beraberinde getirdi.

RANTA GEREKÇE YAPILDI

Ormanlık alanın yıllardır bilinçli şekilde bakımsız bırakıldığını söyleyen bir grup mahalleli, bölgedeki uyuşturucu kullanımı ve güvenlik sorunlarının bu süreçte arttığını söyledi. Mahalleli, güvenlik ve bakım eksikliğinin kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunu da anımsattı. Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşen mahalleli Abdülrahman Yavuz Akdeniz, "Güvenlik eksikliği gerekçe gösteriliyor ama bu kamunun görevidir. Özelleştirme çözüm değildir" dedi. Hukuki sürecin de başlatılacağını anımsatan Akdeniz “Ormanın metruk hale gelmesi yılların ihmali. Şimdi bunu gerekçe göstererek alanın kiralanması kabul edilemez” diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Erdinç Yılmaz ise "Burası halkın nefes aldığı bir alan. Giriş ücretleri, ticari işletmeler derken halk burada var olamayacak. Kamusal alan fiilen ortadan kaldırılıyor" dedi. "Ormanımızı uyuşturucu, fuhuşun yuvası haline getirdiler. Mahallenin yapısını bozmak için bilinçli yapıldı. Şimdi de bunu bahane ederek ranta açmak istiyorlar" diyen Yılmaz, geçmişte alanın kamu yararına değerlendirilmediğini, geçmiş dönem belediyeler tarafından gerekli adımların atılmadığını da ifade etti. Yılmaz "Orman bilinçli şekilde atıl bırakıldı. Şimdi bu durum ranta açılmanın gerekçesi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

HERKES BİR ÇIKIŞ ARIYOR

Gülensu Mahallesi’ndeki ormanlık alanın “günübirlik tesis” olarak kiralanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, mahalle muhtarı Nülüfer Akkaya, yıllardır atıl bırakılan alan nedeniyle yurttaşların ciddi güvenlik endişesi yaşadığını söyledi. Mahalle sakinlerinin uzun süredir bu konuda yetkili kurumlara şikâyette bulunduğunu ancak sonuç alamadığını anımsatan Akkaya, özetle şunları söyledi: “Orası artık bir orman gibi değil, virane halde. Uygunsuz görüntüler, gece gündüz alkol kullanımı, çocukların ve kadınların tedirginliği… Keşke kamu eliyle güvenlik sağlansaydı. İnsanlar o kadar yoruldu ki, ‘paralı olsun ama güvenli olsun’ noktasına geldi. Şimdi gelinen noktada herkes bir çıkış arıyor.”

∗∗∗

KAMU YARARINA AYKIRI

Kuzey Ormanları Savunması da yaptığı açıklamada ihaleye tepki gösterdi. Açıklamada, “130 bin metrekarelik orman arazisinin şirketlere devri kamu yararına aykırıdır. Kamu yararı, ormanı olduğu gibi korumaktır; kiralamak değil” denildi.