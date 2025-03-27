Çözüm sokakta

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik çifte soruşturma kapsamındaki operasyonların başladığı 19 Mart'tan bu yana Saraçhane başta olmak üzere birçok noktada eylemlerini sürdüren üniversite öğrencileri yine sokağa çıktı. İstanbul'da üniversite öğrencileri Resul Emrah Şahan'ın 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüdü.

Maçka Parkı'nda buluşan binlerce öğrenci, 'ODTÜ'ye selam, direnişe devam', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Üniversiteler ayakta, akademik boykotta", 'Öğrenciler boykota, sendikalar sokağa' sloganlarıyla parktan çıkarak Teşvikiye Caddesi üzerinden Şişli Belediyesi'ne doğru yürümeye başladı. Polis, Halaskargazi Caddesi'ni tamamen trafiğe kapattı. Yürüyüş güzergahındaki yurttaşlar öğrencilere tencere tava çalarak destek verdi. Yurttaşların da Şişli Belediyesi'ne yürümesinin ardından belediye binasının önü polis barikatlarıyla kapatıldı.

Şişli'de üniversitelerden öğrenciler yaptıkları basın açıklamalarında hukuksuz tutuklamalara ve kayyum atamalarına karşı öğrenciler olarak birçok üniversitede akademik boykota başladıkları ifade edildi. Öğrenciler, sendikalara da çağrıda bulundu. ‘‘Çözüm sokakta, sandıkta değil’’ diyen öğrenciler, ‘‘Bizi yalnız bırakmayın. İş bırakan Eğitim Sen'in yanında duralım. Gücümüzü birliğimizden alıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Ankara'da yurttaşlar eylemin 7'nci gününde, Güvenpark'ın polis tarafından kapatılması nedeniyle Çankaya Belediyesi'nin önünde toplandı. Buruda konuşan CHP Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Haklı olan kazanacak, ODTÜ'lü gençler kazanacak, Hacattepeli gençler kazanacak. Siz kazanacaksınız. Bu iradenin önünde hiçbir güç duramaz." dedi. Çankaya'daki buluşmada eylemcilerin TOMA önünde okey oynaması da ilginç görüntüler oluştudu. Protestonun sonlarına doğru polis eylemcilere TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Çevik kuvvet tarafından bazı eylemcilerin gözaltına alındığı görüldü.

İZMİR’DE MÜDAHALE

İzmir Bornova’da Küçükpark’ta buluşan öğrenciler sloganlarla Büyükpark’a geldi. Bir grup öğrenci parktan kalırken bir grup AKP İl Başkanlığı’na yürüdü. Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu. “Hak hukuk adalet”, “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Haydar Aliyev Caddesi'ne gelen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı. Öğrenciler AKP İl Başkanlığı’na yürümek isteyince TOMA’lar tazyikli su ve biber gazıyla sert müdahalede bulundu.