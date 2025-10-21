Çözüm sokakta, masada değil

Melisa AY

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranının belirleme iddiasıyla toplantılarına çok yakında başlayacak. Toplantılara kısa süre kala bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Üçlü Danışma Kurulu bir araya gelecek. Toplantı gündemi "Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişi" olarak servis edildi. Kurulda iktidar adına Çalışma Bakanlığı, işveren temsilcisi TİSK ve işçi sendikaları konfederasyonları DİSK, Türk-İş, Hak-İş bulunuyor. Asgari ücret tespitinde işçi adına tek temsil yetkili Türk-İş, komisyon masasına oturmayacağını ilan etmiş, Hak-İş de yetkisiz olmasına rağmen burada bulunmayacağını duyurmuştu. DİSK’in masaya davet edilmediği komisyon için, bugün toplanacak Kurul görüşlerini sunacak. Komisyon yapısında değişiklik olmadığı takdirde asgari ücret masasında ise bu kuruldan yalnızca iktidar ile işveren olacak.

Türk-İş’in masadan çekilme kararı, komisyon yapısını yeniden tartışmaya açtı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Almanya’da asgari ücret işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından belirlendiğini hatırlatarak ülkede de benzer bir komisyon çağrısı yapmıştı.

Öte yandan işverenlerin de masaya dahil olmak istediği biliniyor. Çalışma Bakanlığı’nın, ayakları daha kurulmadan sallanan masayı genişletmeye hazırlandığı konuşuluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uzun süredir ücret tespitinde söz sahibi olmak istiyor. TOBB’a bağlı komisyonlarda sermayedarların devamlı "İşgücü maliyetleri çok yüksek" açıklamaları servis ediliyor. Ancak işveren temsilcilerinin koltuklarının genişlemesi, işçi tarafında da aynı genişlemeyi mecbur kılıyor. Genişleyen masaya DİSK ve Hak-İş’in de oturma olasılığı bulunuyor.

Türk-İş’in açıklaması, bugüne dek "İşçi de dinlendi" diyen iktidarın istediğine aykırı bir tablo çizdi. BirGün’ün edindiği bilgilere göre komisyonu "demokratik" diyerek savunan iktidarın işçisiz masa yerine, masayı genişletmeyi seçebileceği konuşulanlar arasında.

TALEPLER MASAYI AŞIYOR

Belirlemede tek yöntemi, "İşverenler ile finans çevrelerini hoşnut edecek hedef enflasyona uyumlu zammı tespit etmek" olan masa, daha kurulmadan sallandı. İşçinin sözünün konuşulmadığı, temsilcilerin göstermelik taleplerinin dahi karşılık bulmadığı ve geçen yıl da Türk-İş’in "Masadan kalktık" açıklamasını takiben bağlanan ücret zammı ülkenin neredeyse yarısını doğrudan ilgilendiriyor. Asgari ücret komşuluğunun sermayenin ücret politikasında standart hale geldiği, her işkolundan milyonların açlık ve sefalete mahkûm edildiği ülkede yükselen en önemli taleplerden biri krizin yükünü yurttaşın üstlenmesinin önüne geçilmesi.

Gittikçe gürleşen insan onuruna yaraşır ücretlerde çalışma talebi, bu şartlarda oluşturulan masa kurgusunu aşmış durumda. Zam belirleme çalışmaları, "kemer sıkma" politikalarının ileri taşındığı ücret tarifesinde tıkanıyor. OVP’de yüzde 16 olarak hedeflenen 2026 enflasyon oranı ile finans çevrelerinin işaret ettiği yüzde 20 oran arasında sıkışmaması için sendikaların örgütleyici kimliği önem taşıyor. Asgari ücrete asgari zam, işçinin iradesinin ve sözünün temsilcisi konumundaki sendikalar için temel mücadele alanlarından biri. Masa ya diğer temsilcilerin katılımıyla genişleyecek ya da bu yıl temsili işçi katılımının dahi olmadığı masadan karar çıkacak. Bugüne dek göstermelik anlaşmaların imzalandığı masanın genişleyen kurgusuna rağmen gerçek talepler masanın dışında, sokakta yükseliyor.

Fabrikalarda, işyerlerinde, atölyelerde, meydanlarda ana gündemin ekonomik kriz olduğu ülkede, krize rağmen şirket ciroları resmi enflasyonu aşan oranlarda artarken kârdan zarar eden işverenin, masada "yakın dostu" iktidar ile baş başa kalabilir. Her talebi kabul edilen iktidar-sermaye birlikteliğinin karşısında geniş ya da dar katılımlı masa değil, işçi sınıfının iradesi duruyor.

İşçilerin toplu sözleşme, mali ve sosyal haklar, onurlu, güvenceli ve adil bir çalışma ortamı talebi, Başkent’te kurulan bürokrasi masalarının üstüne çıkarak direniş ateşini sokaklarda büyütüyor. Her geçen gün alım gücü eriyen, emeği değersiz hale getirilerek yoksulluğa itilen yurttaş, insanca yaşayacak ücret talebini meydanlarda, sokaklarda haykırıyor. Toplumsal talep, masayı aşarak büyüyor. Emekçiler, üretimden gelen güçleri ile yurdun dört bir yanında hakları için mücadeleden geri durmuyor.