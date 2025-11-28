Çözüm süreci şeffaf yürüsün

Politika Servisi

Çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler devam ederken İmralı’ya gidilip gidilmemesinden Meclis’teki komisyonun bilgilendirilmesine kadar pek çok konuda kriz yaşanıyor. Sürecin yeterince şeffaf yürümediği yönünde eleştiriler söz konusu. İmralı’ya gerçekleşen komisyon ziyaretine üye vermemesi üzerine CHP hedef tahtasına konuldu. CHP Lideri Özgür Özel, “İmralı ziyaretine çözüm için bir kavşak muamelesi yapılamaz” dedi. Heyetin İmralı’ya Abdullah Öcalan ile görüşmeye gittiği haberlerinin ardından gelişmeyi yalanlayan ve “Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” dediği aktarılan heyetin AKP’li üyesi Hüseyin Yayman, TBMM Başkanlığı’nın açıklamasının ardından, saatler sonra görüşmeye gittiği bilgisini doğruladı.

Dün konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan ile İmralı’da gerçekleştirilen görüşmenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Son 2 haftada sürece ilişkin şeffaf olmama eleştirileri ise şöyle:

BASINA KAPALI

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un dinlendiği gerekçesiyle basına kapalı gerçekleştirilmişti. Toplantı, PKK’nin Türkiye’den çekilme açıklamasının ardından gerçekleşmiş, açılış konuşmasında Numan Kurtulmuş komisyonun "nihai raporu hazırlama safhasında" olduğunu belirtmişti. TİP’li Ahmet Şık ve EMEP’li İskender Bayhan’ın da aralarında olduğu 5 milletvekilinin itirazına rağmen toplantının basına kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Şık ve Bayhan karara tepki göstermişti.

İmralı’ya gidilip gidilmeyeceği de kamuoyunda uzunca süre tartışma yarattı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Gerekirse 3 arkadaşımı alır İmralı’ya ben giderim” demişti. Ardından yapılması beklenen komisyon toplantısı ise ertelendi. CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis’te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı almıştı. 21 Kasım Cuma günü kapalı oturumda yapılan oylamada 32 evet oyuyla Ada’ya heyet gönderme kararı alındı. AKP, MHP ve DEM Parti’nin yanı sıra EMEP ve TİP’ten de Ada’ya ziyarete evet oyu verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım’da yaptığı açıklamada komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşme kararının sürecin önünü açacağını ve sürece katkı sunacağını belirtti.

KABUL EDİLEMEZ

Komisyonun bilgilendirilmesi gündemiyle geçtiğimiz Çarşamba günü toplanacak olan komisyonun bir kez daha ertelenerek 4 Aralık’ta yapılacağı duyuruldu. EMEP İstanbul Milletvekili Bayhan, Meclis Başkanlığı’na sunduğu yazıda süreç komisyonunun toplantının halka açık olarak yapılması ve toplantı gündeminin İmralı görüşmesi olması gerektiğini vurguladı. “Bu toplantı gerçekleşmeden, görüşmenin bütün ayrıntıları ve tutanakları halkla paylaşılmadan bir rapor çalışması başlatmanın komisyonun işlevi ve amacı açısından hem de sürecin ilerlemesi, beklentilere yanıt vermesi açısından doğru olmadığına dikkat çeken Bayhan, “Diğer yandan böyle bir tutum görüşmenin halktan saklanması anlamına gelecektir ki bu durum bizim açımızdan kabul edilemezdir. Bu nedenle Komisyon’un 4 Aralık 2025 tarihli toplantısı halka açık olarak yapılmalı ve gündemi İmralı görüşmeleri olmalıdır. Rapor çalışması bu toplantıdan sonra başlatılmak üzere daha sonra planlanmalıdır” dedi.

Toplantının ertelenmesine ilişkin karar TİP tarafından da eleştirildi. TİP Milletvekili Ahmet Şık tarafından komisyon başkanlığına verilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı: "Bugün yapılması planlanan komisyon toplantısının tarihi belirsiz şekilde ertelendiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Ayrıca son toplantıda komisyon raporu için değerlendirmelerin cuma gününe kadar ulaştırılması istenmiştir. Öncelikle İmralı Adası’nda pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmenin tutanağı komisyon üyelerine ulaştırılmadan ve görüşme içeriğine dair bilgilendirme yapılmadan taslak metne görüş, öneri ve katkı verilmesi beklenmemelidir. Cuma gününe değin verilen süre bilgilendirme sonrası bir tarihe ertelenmelidir.”