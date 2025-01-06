Çözüm süreci sis perdesiyle kaplı

Politika Servisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısından bugüne “çözüm süreci” tartışmaları siyasetin önde gelen gündem maddesi olmaya devam ediyor. DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaretlerinin yanı sıra bir dizi kulis bilgisi dışında sürecin nereye evrileceği, bu temaslardan kimin ne umduğu gibi pek çok konu başlığı belirsizliğini koruyor.

AKP ve MHP cenahından yapılan açıklamalarda koşulsuz şartsız sürece destek istenirken muhalefette ise “bekleyip görelim” düşüncesi hakim. Öcalan’ın mesajlarının tabanda ve bölgede karışık bulup bulmayacağı, bölgesel unsurların buna nasıl tepki vereceği de ayrı birer soru işareti.

ZAYIFLATAN DURUMA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır’da halkla buluşma programı gerçekleştirildi. Programa Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, DEM Parti’nin İmralı’da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım. ‘Nasılsa işler halloluyor barış oluyor’ deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz" ifadesini kullandı.

KİMSE REHAVETE KAPILMAMALIDIR

Hatimoğulları konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İmralı’da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir. Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım. ‘Nasılsa işler hal oluyor barış oluyor’ deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz. Bugün İmralı kapıları açıldıysa siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesindedir. Bu görüşmelerin bir barış sürecine evrilebilmesinin yolu siz değerli halkımızın demokratik zeminde eylemlerini, etkinliklerini, sözünü, fikrini ve duygusunu alanlarda meydanlarda en örgütlü şekilde en üst seviyeye taşıyarak bunun önünü açabiliriz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti’nin İmralı Heyetiyle CHP arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Kimse böyle bir mevzuda, ‘Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın’ falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz. Bu konuyu arkadaşlarımızla enine boyuna değerlendiriyoruz. Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

ÖCALAN HAZIRIM MESAJI VERMİŞTİ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder’in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına yer verilmişti. Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

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DEMİRTAŞ’I ZİYARET EDECEKLER

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret edip daha sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşen DEM Parti heyetinin ikinci İmralı yolculuğunu 10 Ocak’ta yapması bekleniyor. Heyetin ikinci İmralı görüşmesinden önce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre, DEM Parti heyetinin siyasi partiler ve STK’lar ile görüşmelerini tamamlayıp 10 Ocak’ta İmralı’ya gitmesi bekleniyor. İmralı’daki ikinci görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yanı sıra, Meclis’teki ziyaret turunda da yer alan Ahmet Türk’ün olması bekleniyor. Heyet, İmralı’dan önce sürpriz bir görüşme de gerçekleştirecek. Buna göre DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi’ndeki HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacak.

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PARTİ TURLARI DEVAM EDECEK

DEM Parti heyeti, geçen hafta yaptığı temasların ardından yeni haftada da ziyaretlere devam edecek. Heyet, bugün AKP TBMM Grubu’nu ziyaret edecek. DEM Parti heyeti ile AKP arasındaki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. Heyet, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek. DEM Parti heyeti ayrıca Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. Yarın ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.