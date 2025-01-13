‘Çözüm’ sürecinde adaylık vurgusu

Politika Servisi

‘Çözüm süreci’ tartışmaları sürerken önceki gün tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen DEM Parti heyeti dün de Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti.

Yüksekdağ’ın ardından 27'nci dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de bir görüşme yapıldı. Cezaevi kapısının önünde konuşan Sırrı Süreyya Önder, Yüksekdağ'ın "Sürecin yanındayız üzerimize ne düşerse yerine getirmeye hazırız" dediğini aktardı.

Önder şöyle konuştu:

"Şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Çünkü çocuklar hiçbir dâhillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyorlar. Onlara hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem insan olmamızın gereği onlara barış içinde bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmak. Çok spekülatif tartışmalar oluyor. İnanın silah kadar zarar veren bir dil bu. Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var, ne bunu tartıştık, ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır”

Görüşmelerin bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Önder, “Bunları parti planlıyor şu an biz ne söylersek yanlış olabilir ama hiçbir toplumsal kesimi bu paylaşımın dışında bırakmayacağız. Derdimiz barışı kurmak. Yol vasıta en etkilisi hangisiyse onu yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmaz”

DEMOKRATİKLEŞMEYİ İSTİYORLAR MI?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara’da toplanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kongresi’nde konuştu. Suriye halkları kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, “Kürtler güvenlik sorunu değildir. Güvenlik sorunu kafanızda Kürdü yok sayan zihniyettir” dedi.

Bakırhan, “Bütün dünyanın orada hak arama zemini olarak gördüğü SDG ile niye görüşmüyorsunuz? Bir sorununuz varsa bunu topla, tüfekle, SİHA'yla, İHA'yla niye halletmeye çalışıyorsunuz? Diyalog, müzakere etme durumuna niye geçmiyorsunuz? Suriye Kürtler ne istiyor, Türkiye halkı bunu bilmek durumunda değil mi” dedi.

İktidarın kayyum atamaya devam ettiğini dile getiren Bakırhan, “Çatışma ve şiddet yerine demokratik bir zeminden yana mısınız? Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyor musunuz? 100 yıldır bastırmaya çalıştığınız Kürtlerin temel haklarını tanımaya var mısınız? Buyurun cevaplarını verin hep birlikte görelim. Biz her gün konuşuyoruz. Beyefendiler halen tutuklamalar, operasyonlar, kayyum atamaya devam ediyorlar” dedi.

MÜZAKERE YOK AÇIKLAMASI

Öte yandan DEM Parti cephesinde ‘süreç’ çağrıları ön plana çıkarken iktidar bloku açısından yaşananlar rejimin tahkimatını sağlamanın bir aracı olarak olarak işletiliyor.

Son olarak Saray’ın Danışmanı Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden yayımladığı pazar yazısında yaşananların bir pazarlık ya da müzakere süreci olmadığını belirtti.

Uçum, “Terörü sona erdirmek için mutabakat aramak, komisyon kurmak, yasama yetkisine atıf yapmak abestir. Bunlar işi yokuşa sürmektir. Devlet; terörün eylemine, diline, vesayetine, örgütüne her yerde ve her hal ve şartta son verecektir" dedi.

Uçum şöyle konuştu: “Bu yeni aşamayı bir müzakereymiş gibi gösterme çabası, İmralı görüşmesi üzerinden politik şovlara yeltenilmesi ve konuya yeni aktörler katma girişimi oldu. Bunlar tarihi fırsatı tahrip edecek tutumlardır. Tümden ideolojik bir çarpıtma olan ve esasen yapay dış Kürt sorununun iki ulus tezinden türetilen ‘eşit vatandaşlık’ söylemi öne çıkarılıyor. Eşit vatandaşlıktan ne kast edildiği ise açıklanmıyor. Tüm bunlar Türkiye’nin bölünmesine giden bir yol yapmaktır.

Gazze örneği vererek Devleti ve Halkı kaos, kargaşa ve yıkımla tehdit eden hadsizler ortaya çıktı. Umut hakkı, ev hapsi, af gibi konuları yersiz yere veya başka niyetlerle tartışanlar oldu. Bahçeli sadece terörün bitmesi, teröristlerin teslim olması ve terör örgütünün lağvedilmesi şartına bağlı olarak umut hakkı demişti”

ERDOĞAN İÇİN ADAYLIK MESAJI

Öte yandan Uçum, önceki gün partisinin Urfa Kongresi’nde İbrahim Tatlıses ile gövde gösterisi yapan ve adaylık sinyalleri veren Erdoğan’ın, geleceğinin süreçle alakası olmadığını iddia ederek tarih verdi. Uçum, "Terörsüz Türkiye hedefi bugünün konusudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istisnai adaylık imkânı ise 2027 yılının ikinci yarısında gündeme gelebilir. Bu iki konu arasında ne zaman birliği açısından ilişki kurulabilir ne de özellikleri bakımından" ifadelerini kullandı.