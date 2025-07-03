Çözüm Süreci’nde rol almıştı: 33 yıldır cezaevinde olan Çetin Arkaş tahliye edildi

Tahliyesi 8 kez ertelenen, 33 yıldır tutuklu olan ve Çözüm Süreci sırasında İmralı Sekretaryası’nda yer alan Çetin Arkaş tahliye edildi.

16 Haziran’da, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından “iyi halli” olduğu belirtildiği halde tahliye edilmeyen ve tahliyesi 3 ay ertelenen Arkaş için avukatları, kurulun kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İnfaz Hakimliği Arkaş’ın tahliyesine karar verdi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “30 yıllık infaz süresi tamamlamasına rağmen, keyfi kararlarla tahliyesi 3,5 yıldır engellenen Çetin Arkaş, yapılan itiraz sonucu İnfaz Hakimliği kararıyla tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden tahliye olan Arkaş’ı, cezaevi önünde ailesi, yakınları ve avukatları karşıladı.

Arkaş, 2013-2015 yılları arasında yürütülen “Çözüm Süreci” sırasında İmralı Sekretaryası’nda görev almıştı.

Diyarbakır doğumlu olan Çetin Arkaş, 1992 yılında Isparta’da gözaltına alındı. Arkaş’a, “Devletin birliğini bozmak” suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezası verilmişti.

2015 yılında, “Çözüm Süreci”nin bir parçası olarak İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi ve burada PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmeler kapsamında sekretarya görevinde yer aldı.

Arkaş'ın yanı sıra, o dönem Öcalan’ın görüşmelerinde sekreterya görevi yapmaları için belirlenen mahkumlar Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Nasrullah Kuran ve Veysi Aktaş’ın İmralı'ya nakilleri yapılmıştı.

Bu görevi 9 ay 10 gün sürdüren Arkaş, 16 Aralık 2015’te tekrar Silivri'ye sevk edilmişti.