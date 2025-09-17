Çözüm yerine 240 milyar TL’lik yama

Türkiye’deki ekonomik buhran, AKP’nin bütçe kullanım tercihleri ile giderek daha da derinleşti. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de 4 milyondan fazla hane, yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebilir hale getirildi.

Derin yoksulluğa kalıcı çözüm üretemeyen AKP iktidarı, çözümü sosyal yardım musluklarını açmakta buldu. AKP hükümetleri döneminde, “Ekonomik krizin yurttaş üzerindeki etkisine yama” olarak kullandığı gerekçesiyle tartışılan, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” programı kapsamında yapılan harcama rekor seviyeye tırmandı. Yoksullukla mücadele için merkezi bütçeden kullanılan kaynak, onlarca kritik program için yapılan harcamayı geçti.

Türkiye’deki ekonomik krizin boyutunu çarpıcı şekilde gözler önüne seren harcamaya göre, merkezi bütçeden 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde yoksullukla mücadele için yapılan harcama 238 milyar 420 milyon 461 bin TL oldu.

İktidarın övünç kaynağı olan, muhalefet tarafından ise “Türkiye’deki ekonomik krizin yarattığı derin yoksulluğu perdelemek için kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için yapılan harcama, dönemlere göre ise şöyle gerçekleşti:

• Ocak-Şubat: 68,1 milyar TL

• Mart-Nisan: 46,5 milyar TL

• Mayıs-Haziran: 65,5 milyar TL

• Temmuz-Ağustos: 58,2 milyar TL

∗∗∗

YOKSULLUKTAN SIRA GELMİYOR

Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için yapılan harcamanın, toplam 68 programın 54’ü için yapılan harcamayı geride bıraktığı öğrenildi. Ocak-Ağustos 2025 döneminde, yoksullukla mücadele programından daha az harcama yapılan bazı programlar şöyle sıralandı:

• Hukuk ve Adalet: 209,4 milyar TL

• Dış Politika: 37 milyar TL

• Sanayinin Geliştirilmesi: 67 milyar TL

• Sanat ve Kültür Ekonomisi: 7,1 milyar TL

• Bağımlılıkla Mücadele: 2,1 milyar TL

• Uzay ve Havacılık: 1,5 milyar TL