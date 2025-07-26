Çözüm yıkım değil akılcı planlamada

Oktay EVSEN

Antalya Arkeoloji Müzesi binasının yıkılması yönündeki karara tepkiler sürüyor. Aralarında meslek odaları, akademisyenler, mimarlar ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu Müze Çalışma Grubu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a hitaben yayımladıkları açıklamada, yıkım kararının bilimsel ve hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek kamuoyuna ortak akıl ve şeffaflık çağrısı yaptı.

Çalışma Grubu, Türkiye’de ulusal mimari yarışmayla inşa edilen ilk müze binası olma niteliğini taşıyan Antalya Müzesi’nin, sadece mimari değil, kültürel ve toplumsal işlevselliği bakımından da korunması gereken bir yapı olduğuna dikkat çekti. Bakanlık tarafından yıkımın gerekçesi olarak gösterilen ‘deprem riski’ iddiasının yasal bir Deprem Performans Analizi’ne dayanmadığını vurgulayan grup, riskli olduğu öne sürülen binanın neden yıllardır hizmet vermeye devam ettiğini sordu. Grup tarafından yapılan açıklamada "Çözüm, yıkımda değil, akılcı bir planlamadadır," diyerek önerilerini sıraladı ve yıkımın durdurulmasını istedi.

Müze Çalışma Grubu, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

• Yıkım işlemi derhal durdurulmalı.

• Bina, emsal kararlar ve tarihi değeri doğrultusunda tescil edilerek koruma altına alınmalı.

• Mevcut orijinal planlar ışığında, bilimsel bir restorasyon ve güçlendirme projesi hazırlanmalı.

• Antalya’nın yeni müze ihtiyacı, tüm paydaşların katıldığı, şeffaf bir süreçle ayrı bir proje olarak ele alınmalı.