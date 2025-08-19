Çözüm yok ama harcama çok

AKP iktidarında icracı bakanlıklar da dahil çok sayıda bakanlık, “İktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı. Kabine, hemen her seçim döneminde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü, bakanlar kent ziyaretlerinde AKP il teşkilatlarına ziyaretlerde bulundu.

Faaliyetleri itibarıyla, “Propaganda aracı” olmakla eleştirilen bakanlıklar, yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni de kağıt üzerinde bıraktı. BirGün, faaliyet alanları itibarıyla kritik önemi bulunan 9 bakanlığın, 2025’in ilk yarısındaki temsil ve tanıtma harcamalarına mercek tuttu. Türkiye'deki dokuz kritik bakanlığın altı ayda gerçekleştirdiği temsil ve tanıtma harcaması 220 milyon TL'yi aştı.

HALKIN MİLYONLARI

2025 yılının Ocak-Haziran döneminde 9 bakanlık tarafından imza atılan temsil ve tanıtma harcaması toplamı, 222 milyon 376 bin TL oldu. En yüksek harcamayı Dışişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı’nın 2025’in ilk yarısında temsil ve tanıtma için harcadığı para kayıtlara, 201 milyon 309 bin TL olarak geçti.

Dışişleri Bakanlığı’nın ardından en yüksek temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştiren bakanlığın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın altı aylık temsil ve tanıtma harcaması, 7 milyon 771 bin TL ile ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ardından en yüksek temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştiren üçüncü bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın harcaması ise mali raporlara, 2 milyon 414 bin TL olarak yansıdı.

∗∗∗

REKOR HARCAMA

Bakanlıkların 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği temsil ve tanıtma harcamaları, şöyle sıralandı:

• Adalet Bakanlığı: 1 milyon 862 bin TL

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 7 milyon 771 bin TL

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 2 milyon 319 bin TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 milyon 537 bin TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 2 milyon 414 bin TL

∗∗∗

DIŞİŞLERİ ZİRVEDE

• Dışişleri Bakanlığı: 201 milyon 309 bin TL

• Sağlık Bakanlığı: 1 milyon 736 bin TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 2 milyon 211 bin TL

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 1 milyon 217 bin TL