‘Çözüm’de kafalar henüz netleşmedi

Politika Servisi

PKK’nin silah bırakarak örgütü feshettiğini açıklamasının ardından sürecin nereye evrileceğine ilişkin soru işaretleri devam ediyor. 1 Ekim’de MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti grubuyla tokalaşması ve hemen ardından PKK Lideri Abdullah Öcalan’a çağrısıyla başlayan süreç yoğun bir sis perdesi ardından bugüne dek tartışılırken sürecin aktörlerinden farklı açıklamalar gelmesi dikkat çekiyor. PKK, DEM Parti, AKP ve MHP’den yapılan çıkışlar kafaların karışık olduğunu düşündürüyor. Son iki günde yapılan açıklamalar şöyle:

PKK: PKK geçtiğimiz günlerde silah bıraktığını ve örgütü feshettiğini duyurmuştu. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre PKK kaynakları, “Öcalan’ın Türkiye ile yürütülen görüşmelerde örgütün baş müzakerecisi olduğunu” söyledi. PKK, Türkiye’ye Öcalan’ın tecridini hafifletme çağrısı yaparken Türkiye’nin barış süreci için güvence vermemesini ise kınadı. PKK ayrıca silahsızlanma sonrası üyelerinin ‘sürgün edilmesini’ de reddetti.

DEM Parti: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a “Liderlerle Çözüm Zirvesi” çağrısında bulundu. Hatimoğulları, Meclis Başkanı’nın liderleri bir araya getirerek barış ve demokrasi adına tarihi bir inisiyatif alabileceğini söyledi. "Bu zirve, Türkiye’nin ikinci yüzyılına bir rota çizebilir. Türkiye halklarına umut verebilir" dedi. Hatimoğlulları ayrıca “Meclis’in neden önemli olduğu ve tarihi rolünü neden oynaması gerektiği üzerine verimli istişareler yürütüyoruz. Görüşmelerimizde de gündeme gelen ve Sayın Bahçeli’nin açıkladığı komisyon önerisini son derece değerli bulduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.

MHP: En başından bu yana sürecin öne çıkan en kritik ismi olan MHP Lideri Devlet Bahçeli sürekli yaptığı çağrılarla gündeme geldi. Öcalan çağrısının ardından başlayan süreç, geçtiğimiz günlerde PKK’nin silah bırakmasıyla yeni bir döneme evrildi. Bahçeli, iktidarı da pek çok kez açıklama yapmaya zorlayan hamlelerde bulundu. Bahçeli son olarak, TBMM Başkanı’nın başkanlığında kurulacak komisyonda her siyasi partinin en az bir üye ile temsil edilmesini, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin de temsil oranına göre üye vermesini önerdi. Bahçeli ayrıca kararların salt çoğunlukla alınmasını, alınan kararların milletvekilleri tarafından yasa teklifi haline getirilerek Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesini önerdi.

AKP: Bahçeli’nin çağrısına yanıt veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz" ifadelerini kullandı. Siyaset gündemini hareketlendiren çağrıya AKP’den ise itiraz geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, NTV’ye yaptığı açıklamada MHP lideri Bahçeli’nin komisyon çağrısına ilişkin görüşlerini şöyle anlattı: Silahların herhangi bir şekilde daha gündem oluşturduğu bir ortam içerisinde TBMM’deki sürecin konuşulabilme imkanının olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla TBMM bütün bu silahla ilgili ilişiğin kesilmiş olduğu dönemden itibaren tüm siyasi partilerin belki de katkı sunabileceği bir zemin içerisinde hareket edilecek bir sürecin başlamış olmasının elbette kıymetli ve değerli olduğu düşüncesindeyim."