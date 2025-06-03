Çözümde somut adım beklentisi

Politika Servisi

PKK’nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında silah bırakma ve örgütü feshetme kararı aldığını duyurmasından bu yana geçen zamanda sürece ilişkin belirsizlikler hala giderilmedi. DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta CHP, MHP ve AKP’ye yönelik ziyaretlerinde hükümetten adım beklediklerini vurguladı. Kandil’den de örgütün lider kadroları Bese Hozat ve Murat Karayılan peş peşe yaptıkları açıklamada “iktidarın ayak dirediği” ve “silah bırakmanın ancak Öcalan’ın özgürlüğüne bağlı olduğu” şeklinde çıkışlar geldi. Öte yandan Meclis’te bir komisyon kurulmasına yönelik çalışmalar devam ederken dün de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Çıkışta ortak açıklama yapıldı. Hatimoğulları, ‘‘Bahçeli’nin ifade etmiş olduğu, parlamento bünyesinde komisyon çalışmaları Sayın Başkan tarafından başlatılacağını dinlemiş olduk’’ derken; Kurtulmuş da, ‘‘TBMM’nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesini müzakere ettik’’ dedi.

MECLİS VURGUSU

Hatimoğulları, ‘‘Önümüzdeki süreçte Sayın Bahçeli’nin ifade etmiş olduğu, parlamento bünyesinde komisyon çalışmaları da Sayın Başkan tarafından başlatılacağını dinlemiş olduk’’ dedi.

Kurtulmuş ile yapılan görüşmeden “olumlu” mesajlar verilirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları partisinin önceki günkü Urfa kongresinde konuştu. Sürece ilişkin iktidara eleştirilerde bulunan Hatimoğlları, ‘‘HDK’ye, ‘kent uzlaşısına’ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleşen operasyonları asla kabul etmiyoruz’’ dedi. Kürt hareketinin önde gelen isimlerinden görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de geçtiğimiz gün hükümete eleştirilerde bulundu. Kürtlerin barış için çok bedel ödediğini belirten Türk, ‘‘Devletin çözüm için adımlar atması konusunda çok umudumuz var. Devlet de adım atmak istiyor, ancak çok geç atıyor’’ dedi. Türk, çözüm süreci, süreçten beklentiler ve kayyım atamaları hakkında Rûdaw muhabiri Abdulselam Akıncı’nın sorularını yanıtladı.

DEVLET GEÇ ADIM ATIYOR

Türk, Kürtlerin barış için çok bedel ödediğini belirterek şunları söyledi: ‘‘Devletin çözüm için adımlar atması konusunda çok umudumuz vardı. Devlet de adım atmak istiyor, ancak çok geç atıyor. Adımların geç atılması halkın umudunu her geçen gün azaltıyor.’’

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ÖZEL’DEN KÜRT SORUNU ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rûdaw Türkçe YouTube kanalında Rawin Sterk’in sunduğu “Gel Anlat” programının konuk oldu.

Daha önce yaptığı “El yükseltiyorum, Kürtlere devlet vaat ediyorum” sözlerine açıklık getiren Özel, “Diyorum ki, ‘size Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı, benim kadar devleti kendinize ait hissetmeyi ve bu devletin eşit yurttaşları olarak Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle herkesin eşit olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vaat ediyorum’. Bugün için baktığınızda Kürtler, ‘kardeşim herkes eşit ama ben daha az eşitim’ diyorsa orada bir sorun var. Kürt sorunu bu” ifadelerini kullandı.