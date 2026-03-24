Craig David İstanbul'a geliyor!

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Craig David, müzik kariyerinin 25. yılında, efsaneleşen TS5 konsepti ile iTicket Production ve Allaturca ortak organizasyonuyla 11 Ekim 2026’da İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Müzik, dans ve enerjinin kusursuz birleşimi olan bu özel performans, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Biletler, 25 Mart Çarşamba günü iTicket ve Bubilet'te satışa çıkacak.

Kariyeri boyunca listeleri altüst eden hit’leri ve sahnedeki karizmasıyla milyonların kalbinde taht kuran Craig David, TS5 performansında DJ setinin başına geçerek kendi vokaliyle canlı performansı bir araya getiriyor. R&B, UK garage, hip-hop ve house ritimlerinin iç içe geçtiği bu benzersiz şov, izleyicilere adeta bir yaz partisi atmosferi yaşatıyor.

“7 Days”, “Fill Me In” ve “Walking Away” gibi zamansız hit’lerin yanı sıra, modern sound’larla harmanlanmış sürpriz performanslar da gecenin öne çıkanları arasında yer alacak. TS5 konseptiyle dünyanın dört bir yanında kapalı gişe performanslara imza atan sanatçı, İstanbul’da unutulmaz bir geceye hazırlanıyor.

Craig David, müzik kariyerinde 25. yılını kutladığı bu dönemde, global sahnedeki etkisini ve kalıcılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. 1999 yılında yayımlanan ve eleştirmenler tarafından büyük övgü toplayan ilk albümü Born To Do It ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, bu albümle yalnızca güçlü bir çıkış yapmakla kalmadı; aynı zamanda kendine özgü Britanya sound’unu tüm dünyaya kabul ettirdi. UK garage akımını underground’dan ana akıma taşıyan Craig David, bir dönemin en belirleyici seslerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca Sting, Kano, Diplo ve KSI gibi isimlerle iş birliklerine imza atan sanatçı; Michael Jackson ve Beyoncé gibi efsanelerin de takdirini kazandı.14 BRIT Awards adaylığı, 2 Grammy Awards adaylığı, 4 MOBO Awards ödülü ve 3 Ivor Novello Awards ile taçlanan kariyerine, Britanya İmparatorluk Nişanı (MBE) de eklenmiş durumda.

Bugüne kadar 25 UK Top 40 single (16’sı Top 10), 9 UK Top 40 albüm (5’i Top 10) ve dünya genelinde 5 milyarı aşkın dinlenme elde eden Craig David, sahnedeki enerjisini DJ setleriyle birleştirdiği TS5 konseptiyle de kariyerini çok farklı bir noktaya taşımayı başardı.