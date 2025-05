Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a veda etti

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, 2,5 yıldır forma giydiği Al Nassr'a veda etti.

Ronaldo, 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını belirterek, "Bu bölüm bitti. Hikâye mi? Hâlâ yazılıyor. Herkese minnettarım" dedi.

This chapter is over.

The story? Still being written.

