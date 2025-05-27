Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a veda etti

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, 2,5 yıldır forma giydiği Al Nassr'a veda etti.

Ronaldo, 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını belirterek, "Bu bölüm bitti. Hikâye mi? Hâlâ yazılıyor. Herkese minnettarım" dedi.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

40 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde üst üste ikinci defa gol kralı olmasına rağmen sezonu kupasız kapattı.

Ronaldo'nun kariyerini hangi ülkede sürdüreceği merak konusu. Şu anda Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilen üç takım gündemde.

AS gazetesinin haberine göre, Brezilya’dan Botafogo, Fas’tan Wydad de Casablanca ve Suudi Arabistan’dan Al Hilal, Ronaldo’nun transferinde adı geçen kulüpler arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo'nun 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giymek istediği ve kulüp tercihinde bu hedefini de göz önünde bulunduracağı değerlendiriliyor.