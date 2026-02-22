Cristiano Ronaldo: "Ben Suudi Arabistan’a aitim"

Al-Nassr’ın ligde Al-Hazem’i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Cristiano Ronaldo, maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu galibiyetle birlikte Al-Nassr yeniden Suudi Arabistan Pro Ligi’nde zirveye yükseldi.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan’da kalmak istediğini vurgulayarak, “Ben Suudi Arabistan’a aitim. Burada devam etmek istiyorum” dedi.

Ronaldo, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok sıcak şekilde karşılayan bir ülke. Burada mutluyum ve burada devam etmek istiyorum.”

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

41 yaşındaki süperstarın Al-Nassr ile olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.

Kariyerinde toplam 954 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, 30 yaşından sonra attığı 501 golle tarihe geçerken, 1000 gol barajına her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde sergilediği performansla hedefinin peşinden koşmayı sürdürüyor.