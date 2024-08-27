Cristiano Ronaldo'dan 'futbolu bırakma' açıklaması

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un aktardığına göre Ronaldo, 2-3 sene daha futbol oynayabileceğini belirterek futbolu şu anki takımı Al-Nassr'da bırakabileceğini söyledi:

"Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Portekiz Milli Takımı'yla ilgili geleceğine dair konuşan Ronaldo, "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.

Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak istemediğini de açıkladı.

39 yaşındaki süper yıldız, geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Nassr ile 2.5 yılllık sözleşme imzalamıştı.