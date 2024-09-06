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Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti

Kariyerinde 900. gole ulaşan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Spor
  • 06.09.2024 10:46
  • Giriş: 06.09.2024 10:46
  • Güncelleme: 06.09.2024 10:54
Kaynak: AA
Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti
Fotoğraf: Depophotos

UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.

Maçta 1 gol atan Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

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