Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, aktif futbol kariyerinin sonuna yaklaştığını açıkladı. Futbol tarihinin en golcü isimlerinden biri olan Ronaldo, futbol sahnesine veda için geri sayımda. 950 golle kırılması güç bir rekora imza atan Portekizli yıldız, şu sıralar Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr forması giyiyor.

Katıldığı bir etkinlikte geleceğine dair samimi açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Ronaldo, “Futbolu bırakacağım, yani 10 yıl sonra... Şaka yapıyorum! Ama dürüst olayım, bir ya da iki yıl sonra kariyerimi noktalayacağım” dedi.

“FUTBOL BANA HER ŞEYİNİ VERDİ, BEN DE ONA”

Zamanın hızla geçtiğini vurgulayan Ronaldo, “Şu an çok iyi hissediyorum. Gol atıyorum, fiziksel olarak güçlü durumdayım. Milli takımda da iyi performans gösteriyorum. Ancak artık anın tadını çıkarmalıyız. 25 yıldır bu oyunun içindeyim. Her kupayı kazandım, her rekoru kırdım. Futbol bana her şeyini verdi, ben de ona” diye konuştu.

Efsane isim, 2026 Dünya Kupası için ise net konuştu: “41 yaşında olacağım ve bu benim son turnuvam olacak. Artık geçmişte kazandıklarımla gurur duyma zamanı”

"O GÜN GELİNCE HİSSEDECEĞİM"

Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar süren Ronaldo, bu tarihe kadar sahalarda olup olmayacağına ise “O günü geldiğinde hissedeceğim” diyerek yanıt verdi. Ronaldo, konuşmasının sonunda aile hayatına da değindi:

“İnsan doğası gereği kimsenin kendisinden daha iyi olmasını istemez. Ama ben çocuklarımın benden daha iyi olmasını isterim. Onlara baskı yapmak istemem; sadece mutlu ve özgür olmalarını istiyorum. Benim yaşadığım baskıyı yaşamasınlar.”

Yeni neslin “farklı bir jenerasyon” olduğunu vurgulayan Ronaldo, “Onlar farklı düşünüyor, farklı yaşıyorlar. Ama ben her zaman yanlarında olacağım” diyerek sözlerini tamamladı.