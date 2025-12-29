Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Cristiano Ronaldo, futbol kariyerine ne kadar süre devam edeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Globe Soccer Awards töreninde BBC Sport’a konuşan Portekizli futbolcu, motivasyonunun sürdüğünü ancak sürecin giderek zorlaştığını ifade etti.

“Devam etmek zor, ama hâlâ motiveyim” diyen Ronaldo, futbolu bırakmadan önceki hedeflerini de açık şekilde dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, “Tutkum hâlâ çok yüksek ve oynamaya devam etmek istiyorum. Ortadoğu’da ya da Avrupa’da oynamam fark etmez. Futbol oynamaktan keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

Ronaldo, kariyerindeki en önemli hedeflerden birinin 1000 gole ulaşmak olduğunu vurgulayarak, “Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak istiyorum ve hepinizin bildiği o sayıya ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam o sayıya kesinlikle ulaşacağım” dedi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yaşına rağmen sergilediği performansla öne çıkmayı sürdürüyor. Portekizli yıldız, bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi’nde çıktığı 10 maçta attığı 12 golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor.

Ronaldo, Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 125 karşılaşmada 112 gole imza attı.