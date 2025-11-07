Cristiano Ronaldo: Messi’den iyiyim, Beckham’dan yakışıklıyım

Futbol kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da sürdüren Portekizli Cristiano Ronaldo, Arjantinli Lionel Messi’den daha iyi futbolcu olduğunu, İngiliz David Beckham’dan ise daha yakışıklı olduğunu söyledi.

Ronaldo’nun gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajın 3. bölümü yayınlandı.

Portekizli yıldızın İngiltere'de Sir unvanı alan eski futbolcu David Beckham'dan daha yakışıklı olduğunu söylediği sözleri gündem oldu. 40 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz ben daha yakışıklıyım. Ben mükemmelim. Bu sadece yüzle ilgili değil. Tüm paketle ilgili" dedi.

"LEBRON JAMES'DEN DAHA ÇOK SAÇIM VAR"

Kendisine ilham veren sporcular hakkında konuşan Ronaldo, örnek olarak basketbolun efsane ismi LeBron James'in ismi verdi. Ronaldo, “Kendim ve LeBRon James, 40 yaşında oynayan başka kim var? Aynı yaştayız ama benim ondan daha çok saçım var” dedi.

“ARJANTİN DÜNYA KUPASI KAZANMAYA ALIŞKIN"

Kendisinin Messi'den iyi olduğunu ifade eden 40 yaşındaki futbolcu, “Lionel Messi’den önce Arjantin kaç Dünya Kupası kazandı? Kazanmaya alışkınlar. Eğer Portekiz kazanırsa, bu dünyayı şaşırtır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Ronaldo, Amerika Birleşik Devletleri'ne girememesine ilişkin ise "Portekiz hükümeti konuyla ilgili çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu