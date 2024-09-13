Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı 1 milyara ulaştı

Tarihin en büyük futbol yıldızlarından Cristiano Ronaldo'nun bütün sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyara ulaştı.

BBC'nin haberine göre Ronaldo'nun Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ve Çin menşeyli sosyal medya platformu Weibo'daki hesaplarının toplam takipçi sayısı 1 milyarı buldu.

PP Foresight'tan sosyal medya uzmanı Paolo Pescatore, bu rakamı medya ve markaların çok dikkat etmesi gereken “şaşırtıcı bir rakam” olarak nitelendirdi.

BBC'ye konuşan Pescatore, “Bu büyük bir başarı ve medyada meydana gelen temel değişimin altını daha da çiziyor. Teknoloji sayesinde yeni ve daha genç kitlelere ulaşma gücünü gösterdi" dedi.

Ronaldo'nun en büyük rakibi olan Lionel Messi'nin toplam takipçi sayısı ise 623 milyon.



Sosyal medyada en çok takipçiye sahip diğer ünlülerden bazıları şöyle: