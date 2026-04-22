Cristiano Ronaldo, oğluyla beraber oynayabilir

Cristiano Ronaldo Jr., Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr altyapısındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Henüz 15 yaşında olan genç oyuncunun, sezon sonunda A takıma yükselme ihtimalinin değerlendirileceği öne sürüldü.

Arap basınında yer alan haberlere göre Al Nassr yönetimi, sezon sonunda Ronaldo Jr.’nin gelişimini detaylı şekilde analiz edecek ve A takım seviyesinde forma giymeye hazır olup olmadığına karar verecek.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, Cristiano Ronaldo ile oğlunun aynı takımda forma giymesi söz konusu olacak.

23 MAÇTA 58 GOL ATTI

Ronaldo Jr., daha önce Real Madrid, Juventus ve Manchester United altyapılarında forma giydi. Şu anda Al Nassr’da gelişimini sürdüren genç oyuncu, gol yollarındaki etkinliğiyle öne çıktı.

Cristiano Ronaldo Jr., Juventus’un U-9 takımında 23 maçta 58 gol, Al Nassr U-15 takımında ise 27 maçta 56 gol kaydederek dikkat çekici bir istatistik yakaladı.

Al Nassr’ın sezon sonunda vereceği karar, hem Ronaldo Jr.’nin kariyeri hem de futbol dünyasında dikkat çekebilecek bir baba-oğul hikâyesi açısından belirleyici olacak.