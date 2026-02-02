Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da isyan çıkardı: Fenerbahçe'yi nasıl etkileyecek?

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun çıkışı, ülkedeki transfer dengelerini sarstı.

Portekizli yıldızın, zirvede yer alan Al Hilal’in kadrosunu güçlendirme planlarına tepki göstermesi, yalnızca Suudi kulüplerini değil, Fenerbahçe’nin transfer stratejisini de etkiledi.

Bu sezon Al Nassr ile henüz şampiyonluk sevinci yaşayamayan Ronaldo, lider Al Hilal’in gerisinde kalınması sonrası, Al Ittihad’ın golcüsü Karim Benzema’nın Al Hilal’e transfer edilmesi ihtimali üzerine yönetime rest çekti. Tecrübeli futbolcunun, bu gelişme sonrası “oynamayacağım” mesajı verdiği öne sürüldü.

Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad’ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından yönetilmesi, krizin merkezindeki başlıklardan biri oldu.

JESUS DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce de teknik direktör Jorge Jesus’un, fonun Al Hilal lehine kararlar aldığı yönündeki açıklamaları gündem yaratmıştı. Ronaldo’nun tepkisinin de bu transfer politikasına karşı olduğu belirtiliyor.

Ronaldo’nun çıkışı sonrası Benzema’nın Al Ittihad’dan Al Hilal’e transferinin askıya alındığı kaydedilirken, bu durumun zincirleme etkisi Fenerbahçe cephesine de yansıdı.

Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante transferinde, Benzema’yı kaybetmeye hazırlanan Al Ittihad’ı Youssef En-Nesyri’yi anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti.

Ancak Ronaldo’nun yarattığı kriz ortamı sonrası En-Nesyri’nin transfer sürecinin de belirsizliğe girdiği ifade edildi. Suudi Arabistan’daki gelişmelerin, Fenerbahçe’nin transfer planlarını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.