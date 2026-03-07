Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde hamstring sakatlığı yaşayan Portekizli futbolcunun sağlık testlerinin sonuçları açıklandı. Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, yapılan kontrollerin ardından Ronaldo’nun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğunu duyurdu.

"TEDAVİ İÇİN GİDECEK"

Jesus, yıldız oyuncunun tedavi sürecinin bir bölümünü İspanya’da geçireceğini belirtti.

Portekizli teknik adam açıklamasında, “Yapılan testler sonucunda Cristiano Ronaldo’nun yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

TERAPİSTİYLE ÇALIŞACAK

Ronaldo’nun, sakatlık yaşayan bazı Al-Nassr oyuncularında olduğu gibi tedavi için İspanya’ya gideceği ve Madrid’de kişisel terapistiyle çalışacağı bildirildi.

Teknik direktör Jorge Jesus, tecrübeli futbolcunun mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmesini umut ettiklerini belirterek, Ronaldo’nun iyileşmesinin ardından yeniden takıma katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.