Cristiano Ronaldo: Tarihin en iyi futbolcusu benim

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen dünya tarihinin en büyük futbolcularından Cristiano Ronaldo, kariyeri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendisini 'tarihin en iyi futbolcusu' ilan eden Ronaldo, "Ben gelmiş geçmiş en iyi futbolcuyum, buna inanıyorum. Hızlıyım, güçlüyüm, kafayla gol atabiliyorum, sol ayağımla gol atabiliyorum. Hiç kimse benden daha komple değil" sözleriyle kendisini övdü.

Ronaldo, "Messi, Maradona veya Pele'yi tercih edebilirsiniz. Bunu anlar ve saygı duyarım" dedi.

"BİN GOL TAKINTI DEĞİL"

Ronaldo, bin gole ulaşma ihtimali için ise "Eğer bin gole ulaşırsam bu harika olur ama bunu takıntı haline getirmiyorum.

"BARCELONA'YA GİDEBİLİRDİM"

Sporting Lisbon'da oynarken Barcelona'da teklif aldığını da açıklayan Ronaldo, ertesi yıl kendisini Manchester United'ın da istemesi üzerine tercihini Manchester ekibinden yana kullandığını belirtti.

"EN MUTLU OLDUĞUN TAKIM REAL MADRİD'Dİ"

Kariyerinin en mutlu dönemlerini Real Madrid'de geçirdiğini de vurgulayan Ronaldo, Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da oynamaktan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.