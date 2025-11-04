Cristiano Ronaldo: Trump dünyayı değiştirebilir

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı açıklamada, "Donald Trump dünyayı değiştirebilecek adamlardan biri" ifadelerini kullandı. Ronaldo, daha önce Trump'a imzalı forma da göndermişti.

Futbol kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ronaldo, futbolu bırakmaya yakın olduğunu belirterek, “Yakında… Ama buna hazırım. Elbette zor olacak. Ağlayabilirim, evet. Ben açık bir insanım. Bu çok zor olacak ama 25-26 yaşlarından beri geleceğimi planlıyorum. Bu baskıyla başa çıkabileceğimi düşünüyorum” dedi.

Ronaldo, futbolun yerini neyle dolduracağı sorulduğunda ise şöyle yanıtladı: “Futbolun verdiği adrenalinle hiçbir şey kıyaslanamaz, gol atmanın duygusuyla hiçbir şey. Ama her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu var. Hazır olduğumu düşünüyorum. Aileme daha fazla zaman ayırmak, çocuklarımla ilgilenmek, kendi hobilerime yönelmek istiyorum. Şirketlerimle daha fazla ilgilenip yeni şeyler öğrenmek istiyorum.”

Portekizli yıldız ayrıca Lionel Messi'den daha iyi olduğunu ve bu konuda mütevazı davranmayacağını söyledi.