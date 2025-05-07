Cristiano Ronaldo’nun oğlu Portekiz U15 Milli Takımı’na çağrıldı

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 14 yaşındaki oğlu Cristiano Jr, futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Genç yetenek, ilk kez Portekiz U15 Milli Takımı'na çağrılarak dikkatleri üzerine çekti.

Cristiano Jr, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek uluslararası turnuvada Japonya, İngiltere ve Yunanistan’a karşı forma giyecek.

Şu anda babasıyla birlikte Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübünün altyapısında futbol oynayan Cristiano Jr, böylece milli takım formasını ilk kez giyme fırsatı bulacak. Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo ise bu gelişmenin ardından sosyal medya üzerinden oğluna duyduğu gururu dile getirerek, “Seninle gurur duyuyorum, oğlum” mesajını paylaştı.

Cristiano Jr’ın futbolculuk yolculuğu, babasının kariyeriyle paralel şekilde farklı ülkelerde şekillendi. Real Madrid, Juventus, Manchester United ve son olarak Al-Nassr altyapılarında forma giydi. Juventus döneminde bir sezonda kaydettiği 58 golle adından söz ettiren genç futbolcu, Manchester United’da Wayne Rooney’nin oğlu Kai Rooney ile birlikte aynı takımda oynadı.

Al-Nassr’da attığı gollerden sonra babasının meşhur “Siu” gol sevincini yaparken kaydedilen videolar, sosyal medyada milyonlara ulaştı.