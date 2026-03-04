Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’dan ayrıldığı iddialarına kulübünden yanıt

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Portekizli futbolcunun özel uçağıyla Suudi Arabistan’dan ayrıldığına dair haberler kısa sürede uluslararası basında da yer buldu.

Ancak söz konusu iddialara Suudi basınından ve kulübünden yanıt geldi. Suudi Arabistan merkezli Okaz gazetesinin haberine göre Ronaldo’nun Riyad’da olduğu ve kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, yıldız futbolcunun dün öğleden sonra Al-Nassr tesislerinde bulunduğu ve sakatlığı nedeniyle fizik tedavi seansları için bir sağlık kliniğine gittiği ifade edildi.

GEÇEN MAÇ SAKATLANMIŞTI

Ronaldo’nun, geçtiğimiz cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanan Al-Fayha karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.

Portekizli oyuncunun sakatlığının süresi ve niteliğinin henüz netleşmediği, 7 Mart’ta Neom ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğinin yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacağı aktarıldı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM

Okaz’a konuşan bir Al-Nassr yetkilisi ise Ronaldo’nun antrenmanların ardından tesislerde fizyoterapi seansları, direnç egzersizleri ve bireysel çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, oyuncunun tedavi sürecine yoğun şekilde odaklandığını söyledi.

Öte yandan Al-Nassr kulübü de sosyal medya hesabından Ronaldo’nun tesislerde çalıştığı görüntüleri paylaşarak “Dönüş için rehabilitasyon” ifadelerini kullandı.

Kulübün paylaşımı, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan’dan ayrıldığı yönündeki iddiaların ardından geldi.