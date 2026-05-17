Cristiano Ronaldo’ya Deniz Hümmet engeli

Al Nassr FC, AFC Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Japon temsilcisi Gamba Osaka’ya 1-0 mağlup olarak kupayı kaybetti.

Al-Awwal Park’ta oynanan final mücadelesinde kupayı Japon ekibine getiren golü, bir dönem Çaykur Rizespor forması da giyen Deniz Hümmet kaydetti.

TEK GOL DENİZ'DEN

Karşılaşmanın 30. dakikasında fileleri havalandıran Deniz Hümmet, takımına tarihi zaferi getirirken finalin kahramanı oldu.

Suudi Arabistan ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo ise kariyerine bir kupa daha ekleme fırsatını kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr formasıyla yaşadığı kupa hasreti devam etti.