CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun (CRR) Genel Sanat Yönetmeni Şef ve Besteci Murat Cem Orhan’ın görevden alındığı öğrenildi. Orhan’a gerekçe olarak “Bundan böyle CRR’de düzenlenen konserlerin genel sanat yönetmeni yerine yönetimin belirleyeceği bir kurul tarafından düzenleneceği” gösterildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun (CRR) Genel Sanat Yönetmeni Şef ve Besteci Murat Cem Orhan’ın görevden alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Orhan’a gerekçe olarak “Bundan böyle CRR’de düzenlenen konserlerin genel sanat yönetmeni yerine yönetimin belirleyeceği bir kurul tarafından düzenleneceği” gösterildiği bildirildi. Öte yandan kurumdan gelişmeye ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ocak 2022’den bu yana CRR’deki genel sanat yönetmenliğini sürdüren Murat Cem Orhan, orkestra şefi Cem Mansur'un yerine atanmıştı.

MURAT CEM ORHAN KİMDİR?

Murat Cem Orhan 1981 yılında İzmir'de doğdu. 1999'da Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-ŞVenan Bölümü'nü kazandı. 2002'de öğrenci değişim programı ile yarım dönem İtalya'da Benedetto Marcello konservatuvarında eğitim aldı. 2003'te İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak göreve başladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Prof. Güzin Gürel'in yüksek lisans sınıfına kabul edildi. 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Brooklyn College of Music'te ikinci yüksek lisans eğitimine başladı. New York'ta 14 eserde baş bariton rollerini seslendirdi. 2014'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü'nde Maestro Antonio Pirolli'nin orkestra şefliği sınıfında yüksek lisans öğrencisi olma hakkı kazandı. 2018 yılında Paris'te düzenlenen 4. Evgeny Svetlanov Uluslararası Şeflik Yarışması'nın finalist orkestra şeflerinden biri oldu. Türkiye'de bulunan tüm Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera evleri ile düzenli olarak konserler veren Orhan, 2016 yılında Heidelberg Sinfonietta ile Almanya'nın Heidelberg şehrinde Fazıl Say'ın eserlerini yönetti. "ÖLMEME GÜNÜ"NÜ BESTELEDİ Üç çocuk müzikali bestelemiş olan Orhan, 2018 yılında Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda bulunan insan karakterlerini 'Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaraları' adlı bir sahne eseri olarak ve İkinci Yeni Şairleri'nin eserlerinden oluşan 'Ölmeme Günü' isimli sahne eserlerini besteledi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sanat hayatını sürdüren Orhan, ileri seviyede Fransızca, İngilizce ve İtalyanca, günlük konuşma seviyesinde de Almanca biliyor.

Işıl Çalışkan