CRR Senfoni Orkestrası’na ilk kadın şef

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, 5 Ekim’de 2024-2025 sezonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda açtı. Konser, uluslararası başarıları bulunan piyanist Emre Şen’in de katılımıyla gerçekleşti ve orkestra şefi Nil Venditti tarafından yönetildi. İtalyan-Türk asıllı olan Venditti, yeni sezonda CRR Senfoni Orkestrası’nın daimi şefi olarak yedi konserde daha orkestrayı yönetecek.

Açılış konserinde solist Emre Şen, S. Rachmaninoff'un 2. Piyano Konçertosu, Op. 18 ile dinleyicileri büyüledi. Konçertonun melodik zenginliği ve derin duygusal ifadeleri, Şen’in teknik becerisiyle birleşti. Konserin ikinci yarısında, J. Brahms’ın 4. Senfoni, Op. 98 icra edildi. Brahms’ın eserindeki Venditti’nin dinamik yorumu büyük beğeni topladı.

REPERTUVARA CRR SANAT DANIŞMA KURULU KARAR VERECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konser sonrası sanatçılara ve Sanat Danışma Kurulu üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. İmamoğlu, “Her alanda ortak aklın ciddi faydalar sağladığını deneyimleyen biri olarak, CRR’de Sanat Danışma Kurulu’nun olgunlaşmasını görmekten heyecan duyuyorum. Bu sezon çok özel geçecektir” dedi.

İmamoğlu, Nil Venditti’ye de teşekkür ederek, başarılı kariyeri ve enerjisiyle bu sezon güzel konserlere imza atacağına inandığını ifade etti. CRR Sanat Danışma Kurulu, müziğin farklı disiplinlerinden gelen Etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, viyolonsel sanatçısı Doç. Nil Kocamangil, besteci Yiğit Özatalay, gitarist Kâmil Özler ve müzik danışmanı Can Kalaycıoğlu gibi deneyimli isimlerden oluşuyor.