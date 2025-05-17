Crystal Palace, ilk kez FA Cup'ı müzesine götürdü

İSTANBUL, (DHA)- İNGİLTERE FA Cup final maçında Manchester City'i 1-0 mağlup eden Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ı müzesine götürdü. Bu şampiyonlukla beraber Crystal Palace, adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

FA Cup finalinde Crystal Palace ile Manchester City, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Palace'a galibiyeti getiren golü 16'ncı dakikada Eze kaydetti. Manchester City 36'ncı dakikada Marmoush'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maç 1-0 Crystal Palace'ın üstünlüğüyle sona erdi ve Palace tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonu oldu. Kupada 15'inci kez final oynayan Manchester City, 8'inci kez kupaya finalde veda etti.

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