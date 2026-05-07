Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçı için geri sayım başladı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Crystal Palace, rövanşta Selhurst Park’ta avantajını korumak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merak ettiği Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda ve ilk maç kaç kaç bitti sorularının yanıtı haberimizde.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 25/26 Playoff Yarı Final rövanşında Crystal Palace ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 7 Mayıs tarihinde oynanacak.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşması Selhurst Park’ta oynanacak. Crystal Palace, Shakhtar Donetsk karşısında finale yükselmek için sahasında mücadele edecek.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk karşılaşmasında Alejandro Jose Hernandez Hernandez görev yapacak.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK İLK MAÇ SONUCU

Eşleşmenin ilk maçını Crystal Palace deplasmanda 3-1 kazandı. Bu skor, İngiliz ekibine rövanş öncesinde önemli bir avantaj sağladı.

