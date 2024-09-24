Cübbeli Ahmet, 6 yaşındaki çocuğunu evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı

BirGün'ün ortaya çıkardığı, Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada verilen cezalar açıklandı. Mahkeme, Kadir İstekli'ye 36 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Böylece istinaf tarafından bozulan ilk mahkemede 20 yıl hapis cezası alan baba Gümüşel'in cezası 1 yıl 3 ay azalmış oldu.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, çocuğa cinsel istismardan 18 yıl hapis cezası alan Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı.

Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki delîller muvâcehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezânın revâ görülmesi İslâm'a ve… pic.twitter.com/XetHx3DJDG — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 24, 2024

"BU CEZA İSLAM'A VE KUR'AN ŞERİ'ATİNE..."

Mahkemenin kararına isyan eden Cüppeli, "Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki deliller muvacehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezanın reva görülmesi İslam'a ve Kur'an şeri'atine muhalif olan bir yaptırımdır" dedi.

"ÜZERİMİZE BÜYÜK BİR MUSİBET ÇÖKECEK"

Açıklamasının devamında vatan hainlerinin serbestçe dışarıda dolaştığına vurgu yapan Cübbeli, "Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan haini ve sabıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftiraya kurban giden Yusuf Hocaefendi'ye reva görülen bu muamele korkarım üzerimize büyük bir musibetin çökmesine sebep olacaktır" ifadelerine yer verdi.