Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Cübbeli Ahmet'in Çakıcı'nın elini öpmeye yeltendiği, Çakıcı'nın ise geri çekildiği anlar yer aldı.

"CÜBBELİ AHMET" GÖRÜŞME ÖNCESİ MHP'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ünlü, bir video yayınlayarak PKK Lideri Abdullah Öcalan için çağrı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Ardından Alaattin Çakıcı ile buluşan Ünlü, aynı günün akşamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çıkışın ne kadar doğru olduğunu şu ifadelerle söylemişti:

"Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi bu günkü bu açıklamasıyla memlekette kürt sorunu olmadığını, terör sorunu olduğunu ve terörle mücadelenin devam edeceğini beyan etmiştir. Bizim de dünkü yaptığımız açıklamada zikrettiğimiz üzere; Devlet Bey böylece önceki grup toplantısında yaptığı konuşmaya açıklık getirmiştir. Artık MHP’nin teröre tâviz verdiğine dâir çıkarılan fitnelere itibâr edilmemelidir."