Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti: Bahçeli'yi eleştirdiği videosunu sildi

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti.

Ziyareti Çakıcı’nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş duyurdu. Görüşmede gündeme dair konuların ele alındığı belirtildi.

Üzeyir Çakmaktaş, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından “Cübbeli Ahmet Ünlü Hoca, bugün Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Gündeme dair bilgi alışverişinde bulundular…” açıklamasını yaptı.

Cübbeli Ahmet Ünlü Hoca,bugün Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti.Gündeme dair bilgi alışverişinde bulundular… pic.twitter.com/5iieW7wFd1 — Üzeyir Çakmaktaş (@CakmaktasUzeyir) October 26, 2024

BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Cübbeli Ahmet, PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yapan Devlet Bahçeli'yi eleştiren açıklamalarda bulunmuş ve "'Son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin. Şimdi ilk teröriste ‘Gel de başıma geç’ diyor" ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli, sohbet videosunu ilk önce YouTube hesabından yayınladı ancak ardından sildi.

CÜBBELİ AHMET'TEN AÇIKLAMA

Cübbeli Ahmet, Çakıcı'yı ziyaretinin ardından açıklama yaptı ve Devlet Bahçeli'ye destek verdi. Cübbeli açıklamasında şunları söyledi:

"Gelinen noktada şu gerçek ortaya çıkmıştır ki, Kandil’den Cemil Bayık ve adamlarının yaptığı açıklamalardan anlaşılan, Kandil’in Abdullah Öcalan’a hiçbir değer vermediğidir. Böylece Devlet Bey’in ‘PKK’nın arkasında Siyonist Yahudiler ve Amerikalılar var’ sözünün doğruluğu ortaya çıkıyor. Allâh-u Teâlâ, devletimizi, milletimizi ve İslam dünyasını bütün iç ve dış tehlikelerden muhafaza etsin."